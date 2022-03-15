馬斯克PO圖「火烤普丁」　還要他帶熊來單挑！俄國、車臣官員怒了

▲ 普丁曾在專訪中親自闢謠，強調這張梗圖是假的。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會群起挺烏，全球首富馬斯克（Elon Musk）除啟動星鏈服務支援，更向俄國總統普丁發出戰帖，要求「以烏克蘭為賭注」來場單挑，釣出俄國官員及車臣領導人回嗆。但馬斯克絲毫不怕，稍早還在推特發文，開玩笑要普丁「帶熊應戰」。

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

馬斯克於台灣時間14日在推特發文寫道，「我在此向普丁發起一場一對一的決鬥挑戰，賭注是烏克蘭」，並標註俄羅斯總統官方帳號，以俄文詢問「你同意接受這場戰鬥嗎？」至今累計31.1萬讚，6.6萬次轉推，掀起網友熱烈討論，馬斯克究竟想和普丁單挑什麼項目。

這則貼文受到廣大關注，引來俄羅斯前副總理、現任航太總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）在推特回嗆。他引用俄國詩人的作品，將馬斯克比喻為年輕的小惡魔，「想跟我競爭，你還太弱了，只是在浪費時間。」

車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）也透過Telegram嘲諷，「馬斯克，我不建議你和普丁競爭，量級完全不一樣」，直指馬斯克只是商人和推特網友，普丁卻是世界級政治家、戰略家、西方及美國的威脅，最後建議馬斯克到車臣接受訓練，「讓自己從溫和的伊隆變成殘忍的伊隆。」

▲ 馬斯克在推特回嗆俄羅斯官員。（圖／翻攝自Twitter）

不過，馬斯克沒有因此退縮，台灣時間15日在羅戈津的推文下正面回嗆，「看來你是個強硬的談判家！好吧，你可以多拿10%觀戰費」，並PO出一張網路瘋傳的「普丁騎熊」梗圖，配上自己拿著自家火焰噴射器的照片，看似要火烤普丁，甚至將這則推文置頂在自己的推特首頁，接著又在下方搞笑回應，「他（普丁）還可以帶上他的熊。」

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