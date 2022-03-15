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大陸 大陸焦點 特派現場

民眾爆料火腿腸變質　陸媒臥底見「工作服發臭、肉排落地直接裝袋」

▲記者臥底南昌雙匯工廠，食品生產衛生環境令人擔憂。（圖／翻攝都市快報）

▲南昌雙匯食品生產工廠。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸江西有民眾向媒體爆料在超市購買的南昌雙匯火腿腸變質，還被超市偷偷收回，查無對證；也有南昌雙匯員工匿名投訴公司勞逸不均。對此，當地媒體臥底南昌雙匯發現，不僅有員工工時超過10小時，工廠衛生環境也十分糟糕，工作服穿到發臭被拒絕更換，還有員工將掉落地上的豬排撿起後直接裝袋送出。

▲記者臥底南昌雙匯工廠，食品生產衛生環境令人擔憂。（圖／翻攝都市快報）

▲工廠員工工作服及相關用品已發黃發臭。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，為了進一步了解情況，一名記者遞交應聘資料，由一位職業中介介紹給南昌雙匯食品有限公司負責招聘新人的羅經理。羅經理帶著記者參觀園區和作業車間，並安排記者參加為期兩天的培訓。

據了解，這名記者應聘的職缺是鐘點工，上班時間為早上8時到晚上8時，中午有半小時的午餐時間。當應聘者提出工時過長違返大陸《勞動法》的疑問時，羅經理僅表示，用外包公司就是為了逃避《勞動法》，年紀大的人都是掛到我們公司，廠裡不敢要我們敢要，「只要出了問題，你只能去找外包公司，不是跟我（雙匯）簽的合同（合約）。」

▲記者臥底南昌雙匯工廠，食品生產衛生環境令人擔憂。（圖／翻攝都市快報）

▲員工將掉落地上的豬排肉撿起，未經處理直接裝袋。（圖／翻攝都市快報）

經過簡單的應聘程序，新人們被分發到豬肉分割車間上班，當後勤人員發放工作服時，眾人發現這些用品不是發黃發黑，就是發臭。當大家提出要更換新的或乾淨的用品時，卻遭到後勤人員的拒絕。

根據這名臥底記者觀察，半小時內共有11名員工在進入工作車間前進行個人消毒作業，不過，大多數人只是簡單洗手和刮粘毛髮，沒有人用酒精進行手部消毒，甚至有一名女員工從生活區域走進車間前，完全沒有洗手消毒。

此外，在車間工作時，幾塊豬小排因工作人員失誤不慎掉落地面，但工作人員並沒有立即清洗，而是直接撿起來放到操作台面上。經臥底記者反映，工作班班長回應，「只要檢查的不在，只要別讓我看見就行。」

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