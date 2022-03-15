烏克蘭傳捷報：守住馬力波戰線　已「擊退」俄軍地面部隊

▲烏克蘭蘇梅州（Sumy）一座熱力發電廠14日遭砲彈轟炸。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第20天，烏克蘭首都基輔外圍地區、第二大城哈爾科夫都面對俄軍無情砲擊。烏軍總參謀部更新戰況指出，俄羅斯在部分地區轉攻為守，而駐守東南部戰略要地馬力波（Mariupol）的烏克蘭士兵成功擊退了推進的俄國地面部隊，敵方在折損約150名兵力後已停止進攻並撤退。

烏克蘭武裝部隊總參謀部15日在臉書發文表示，過去24小時內，俄羅斯軍隊持續朝烏克蘭各地軍事、民用基礎設施，甚至「人口稠密區」發射飛彈與火砲，並進行軍備武器等部署。

烏軍14日情報指出，俄方在東部哈爾科夫州、東北部蘇梅州的戰線轉趨保守，未進行積極進攻，在被占領的邊界上重新集結部隊與鞏固陣地，同時俄軍在向射擊部隊供應彈藥方面存在問題，計畫朝哈爾科夫方向增派一批武裝部隊。俄羅斯在各地行動主要集中於維持占領地區，而未能大幅推進。

總參謀部發文也提到，烏克蘭15日在整體軍力的地位、狀態與行動性並無重大變化，甚至在東南部被包圍的馬力波傳來捷報，當地烏克蘭士兵儘管遭遇轟炸仍成功抵抗俄軍攻勢，造成敵方地面部隊損失約150名兵力、2輛坦克、7輛步兵戰車與1輛裝甲運兵車，一陣激烈交戰後，俄軍停止進攻並已撤退。

另外，在黑海與亞速作戰區域方面，烏克蘭並未發現任何俄軍準備登陸作戰的跡象。

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