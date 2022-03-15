16歲女兒尖叫：頭出來一半了！老爸才知「要當阿公」傻眼…急幫接生

▲艾麗（Elle Wood）懷孕沒跟家人說。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

很多女生因為經期不穩定，因此懷孕了都不知道。澳洲29歲少婦艾麗（Elle Wood）16歲時懷孕竟渾然不知，直到7個月才發現，且也沒有告訴家人；生產當天，她叫醒父親，「嬰兒的一半頭已經出來了。」把父親嚇了好大一跳。

根據英國《太陽報》報導，艾麗在TikTok分享，自己16歲時懷孕，不過直到懷孕7個月才發現，「我是在7個月時透過營養師發現的，而不是家庭醫師，得知懷孕消息後，我沒有告訴任何人。」她表示，當時幾乎沒有肚子，這就是為什麼花了這麼長時間才發現自己懷孕的原因。

艾麗回憶，生產當天突然覺得狀況不太好，凌晨趕緊叫醒父親，「我感覺不太好，你能給我一些普拿疼嗎？我在生小孩，嬰兒的頭已經出來一半了。」父親這時才驚覺，自己居然要當阿公了，震驚之餘趕緊幫女兒接生。

艾麗說，「我父親直到那天早上4點才知道我懷孕了，大約20分鐘後，也就是凌晨4點20分，他接生了我的女兒。」影片曝光後超過200萬人觀看，大家紛紛留言「生產的疼痛妳只需要普拿疼？太震驚」、「天哪，這真的是一次意外懷孕和生產」、「父親應該驚呆了」。

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