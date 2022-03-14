神鬼董座狂詐母公司！騙1368萬包養女友　還變《17》斗內大戶

▲駱姓男子佯稱接到訂單，詐騙公司1368萬元，大半款項拿去斗內直播主以及包養女友。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／綜合報導

駱姓男子獲美國公司指派，來台灣開設分公司，卻以新設公司需要資金、謊稱接到訂單要錢周轉等理由，1年多來要總公司匯款累計1368萬元，可是一直沒有拿出業績收入，總公司一查才發現，錢都被駱男拿去包養女友，還斗內給《17》直播主，台北地檢署14日依詐欺罪給予陳姓共犯緩起訴，至於主嫌駱男因滯美未歸，已被發布通緝。

據了解，駱男是受美國家庭影音設備公司JOY HOME委託，來台開設「皆喜有限公司」，準備以台灣為根據地，拓展母公司在亞太地區的市場，不過駱並沒有在皆喜公司擔任職務，而是另外聘請陳姓男子擔任皆喜公司負責人。

2016年11月起，駱男開始以設立公司需要資金為由，向母公司要了第1筆錢，接著拿出與廠商簽訂的合約，宣稱已經取得訂單，但需要資金購買設備出貨，總公司見拓點成功，依駱男要求陸續匯款美金23萬元(約台幣662萬元)、台幣706萬元。

可是皆喜公司一直到2017年底，仍沒有營業收入，總公司好奇先前投資成效，追查發現錢根本沒有拿去購買設備，憤而提告詐欺，皆喜公司的陳姓負責人到案坦承，協助駱男製造假合約，總公司的錢一進到皆喜，就被轉到駱男個人和相關親友帳戶。

檢察官追查總數達1368萬元的鉅款流向，除了駱個人私用外，大半都拿去結清在直播平台《17》上，斗內給直播主的花費，另外約有100萬元則是不定期匯給1名女子，該女子證稱和駱男交往中，這些錢是駱給她的，也已經花光。

雖然美國母公司表示只想追究駱男責任，不想控告皆喜公司的陳姓名義負責人，但因陳男是詐欺共犯，還參與偽造文書等犯行，檢察官最後決定給予陳男緩起訴處分1年，條件式繳庫10萬元，至於駱男因人在美國，另案發布通緝。