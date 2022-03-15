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年輕帥哥5年猛換女友原因曝　醫驚喊台人嚴重低估這問題

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲醫師說，你的人生會因為你的泌密健康，過得更性福美滿，也過得更加精彩。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名工作能力很強的年輕帥哥5年來不斷換女友，結果原因讓醫師感嘆，「才驚覺到目前為止，泌尿道健康仍被台灣人嚴重低估，甚至是不敢正視面對。」

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修近日在「泌密會客室」臉書粉專表示，這名帥哥來到診間，全然提不起勁，甚至評估起來有些輕度憂鬱的傾象，細問之下，才知道他有包莖問題，容易反覆有私密處發炎，面對女友的性愛需求，往往不能滿足。

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醫師提到，結果這名帥哥的女友一換再換，工作也跟著新任女友們不斷調轉，漂泊不定的虛空感，讓他整整5年都陷在憂鬱之中，無法自拔。

▼醫師表示，滿足的性生活，能為內心世界帶來極大的好處。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

醫師說，其實「性愛」該是種堅實的支持，讓人們有力量帶著自信和信服感，去面對日常生活的一切；對於現代人來說，是否生育是自己的權利，但「性」在研究中被證實是健康的泉源之一，滿足的性生活，能為內心世界帶來極大的好處，相反的，缺乏或勉強的性生活會造成傷害。

醫師提醒，當性生活如願，我們能更有自信與生氣勃勃，我們的一生從出生、教育、工作、結婚、生子到年老，「性」是撫慰身心的重要環節，泌尿道健康當然也是同等重要的！但就是因為牽涉到「性器官」的關係，常常成為一般民眾不願意面對，或不敢面對的區塊。

醫師也分享，曾接到急診通知有一名尿液滯留的老年男性，病情已進展到腎臟衰竭併發兩側腎水腫，病因只是因為「攝護腺增生肥大」，如果早一點就醫，就不致於演變到這樣。

醫師感嘆，「那時候的我們才驚覺，到目前為止，泌尿道健康仍被台灣人嚴重低估，甚至是不敢正視面對。」羅詩修表示，泌密健康就四個字，但它並不會讓你一輩子都過得那麼容易，轉機就在於你堅強的那一刻，你的人生會因為你的泌密健康，過得更性福美滿，也過得更加精彩。

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