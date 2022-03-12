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獨／洋帥哥「洋鵰」短2cm求診　台男心碎！女醫：砍半還贏9成

記者吳奕靖／高雄報導

連泌尿科女醫都說，這個答案恐怕台灣會有9成以上男性會難過！一名金髮的外國男子來跟泌尿科女醫師張美玉求診，他向醫師表示自己的陰莖似乎少了2公分，這個問題讓泌尿科女醫師張美玉一時間也很無言，想一想才緩緩的跟他說：「叫他別擔心，因為就算砍半，還是贏過台灣九成的男性」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉表示，隨著年紀增長，陰莖長度會有「視覺縮短」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉表示，隨著年紀增長，陰莖長度會有「視覺縮短」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

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這名接近中年的身高約180公分的金髮外籍男子走進了診間，第一時間跟張美玉醫師表示自己的陰莖有紅疹，希望醫師看診，張美玉請他脫下褲子之後，躺在診所，張美玉說：「我輕輕一碰，他的陰莖就勃起了，而且長度是我20年來看過最雄偉」，張美玉坦承自己的內心有受到震撼。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉表示，隨著年紀增長，陰莖長度會有「視覺縮短」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉表示，隨著年紀增長，陰莖長度會有「視覺縮短」的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過身為一名專業醫師立刻穩住心神，仔細檢查之後，告訴這名金髮外籍男子龜頭的紅點是稍微發炎，就在知道自己的生殖器沒有感染性病之後，外籍金髮帥男又追問醫師，他說：「我的陰莖似乎比以前短少2公分」，張美玉強調自己光是目測就可能超過15公分以上的長度，然後轉頭就對跟診的護理師說：「就算砍對半，就贏了台灣百分之九十九的男性」，她安慰這名外籍金髮男說：「就算少了2公分，在醫師的眼中還是巨大的」。

事後，張美玉笑著敘述自己看診的過程，但也指出「砍對半，還是贏了台灣男性的話」是屬於玩笑話，請台灣的男性同胞不要介意跟灰心，因為種族差異，本來長度就會有差異，可是男性的那話兒的確是有可能「視覺縮短」，因為隨著年紀的增大，各個器官都會老化，陰莖海綿體其實勃起功能會逐漸減弱，如果持續減弱會影響陰莖的視覺長度，而且老化之後，結締組織會比較鬆弛，不過這只是「視覺」。

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