28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問！他吐實：女友外遇一陣子了

▲該名患者向醫師諮詢包皮槍手術。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名28歲年輕男子到泌尿科看診，結果原因讓醫師直呼，「不得不說，有時候病人也會帶給我們成長。」

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修4日在「泌密會客室」臉書粉專表示，幾天前在診間遇到該男性，來的時候感覺神情有些古怪，雖然是來諮詢「包皮槍手術」，原本是說為了避免「包皮炎」才考慮要動手術，「但他那古怪又帶有點悽苦的神情，讓我不禁多問了一下。」

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醫師一問才知道，原來男子早就發現他的女朋友外遇好一陣子，但他所在意的她不說，這位年輕男性選擇隱忍；不過，為了避免自己得到性病，所以選擇來動包皮槍手術，「不禁讓我佩服起他的氣度。」

▼男子的女友出軌好一陣子了。（示意圖）

這名男子對醫師說，「如果想在外面約伴，說一聲，我還是可以好好愛她，但現在這樣，我真的不知道該怎麼辦了。」醫師感嘆，可不是嗎，「有時候就是因為我們不願意分享秘密，才帶來更多的傷害。」

醫師指出，面對人生或是健康不也是如此，有時候身體明明不舒服，但礙於世俗眼光，礙於人情壓力，選擇把秘密封存在心裡，結果久而久之，秘密變成了傷害。

醫師表示，急診就看過這樣的案例，一名45歲男性使用「鎖精環」沒有取下，一開始疼痛難耐卻羞於啟齒，而選擇避不就醫，等到真的來到急診時已是敗血症，必須要開刀根除。

醫師提醒，生殖泌尿道的健康，常常就是因為社會對於「骯髒污穢」的偏見，「讓我們即便是有問題都隱忍不說，但有時候不碰不想、不聞不問隱忍，反而在未來會帶來更多的痛楚與傷害！」