孫道存被求償74.5億！孫芸芸3姊弟拋棄繼承　還有這4人未表態

▲名媛孫芸芸在父親孫道存過世後，PO文紀念父親。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）

記者黃哲民／台北報導

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存去年11月因案保外就醫期間病逝，享壽72歲，身後留下多少負債與遺產，外界難以一窺全貌，但他生前2件被求償案一審共判賠約75億元，纏訟多年還沒定案，一旦判賠確定，將由6名子女和遺孀吳逸萍在繼承遺產範圍內負擔償還，不過他與第二任妻子所生孫瑩瑩、孫芸芸及孫智宏3名子女聲請拋棄繼承，今年1月底已獲台北地院准予備查。

孫瑩瑩、孫芸芸都是台北社交圈名媛，2人和弟弟在法定3個月期限內拋棄繼承父親留下的一切，和父親生前的鉅額負債劃清界線，也不必和3名同父異母弟妹，以及父親的嫩妻再有瓜葛，省去共同製作遺產清冊等麻煩事，至於孫道存其餘4名繼承人若逾期未辦理拋棄繼承，仍將以限定繼承處理，繼承多少遺產就負擔多少還債責任，遺產還光了，剩餘負債就一筆勾銷。

孫道存因在太電掏空案犯下偽造文書罪，2017年8月被判刑3年定讞，2020年元旦出獄後，隨即在去年（2021年）1月因掏空他擔任董事長的2個基金會共約1.4億元資金，被依公益侵占罪判刑1年6月定讞，同年4月入監，同年10月因癌症惡化獲准保外就醫，同年11月17日凌晨3時許在醫院病逝，享壽72歲。

▲孫道存（右）生前2度因案入獄。（圖／資料照）

孫道存生前因總額超過170億元的太電掏空案，須負鉅額連帶賠償責任，他2009年向法院聲請破產沒獲准，仍宣布自己破產，名下沒錢沒房沒車，卻跟當時新婚、小他32歲的嫩妻吳逸萍住億萬豪宅、出入以數百萬元名車代步，買精品、吃大餐，引發社會反感。

孫道存更因欠繳數億元稅費，兩度被移送強制執行，都拖到被法院裁定管收，才由女兒孫芸芸等人出錢應急，保住自由之身，但仍不改奢華生活，因而促成《行政執行法》2010年三讀通過增訂「禁奢條款」，限制欠稅大戶生活花費，違者可成為被管收事由，又被稱為「孫道存條款」。

孫道存過世後，遺產與負債數字並未曝光，他仍有2件被求償案還在審理，包括投保中心求償案與第一銀行求償案，2案一審分別判孫道存應賠74.5億元與1120萬元，一旦判賠確定，將由孫道存的繼承人負擔償還責任。

法定繼承第一順位是子女和配偶，孫道存生前情史豐富，有多位緋聞女友，他和第一任妻子沒生育子女，第二任妻子為他生了孫瑩瑩、孫芸芸和孫智宏3名子女，他另與女星顏寧同居生育1女2子，2人沒結婚，6名子女和遺孀吳逸萍是孫道存的第一順位繼承人。

不過孫瑩瑩、孫芸芸和孫智宏3人在辦完孫道存喪事後，隨即在法定3個月期限內，向北院聲請拋棄繼承，北院今年1月27日准予備查，於2月8日公告，其餘4名繼承人若逾期沒辦理拋棄繼承，將以限定繼承方式處理。