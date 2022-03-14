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大陸 大陸焦點 特派現場

差點困老闆家14天隔離！　回憶逃跑經過「他拚命擠出封鎖大門」

 記者任以芳／北京報導

近期大陸各地疫情又反彈，北京陸續出現本土確診案例。今（14日）最新消息京城周邊燕郊區全面限制進出，全員就地等核酸檢測再決定隔離時數。北京市中心朝陽區的富力城社區情況更嚴峻，「1人確診1萬人陪隔離。」接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問小李（化名）表示，原本幫老闆回家拿東西，只差五分鐘被鎖在社區14天，驚險擠出封鎖的大門後，社區已經被綠色鐵皮重重包圍，所有居民插翅也難飛。

▲▼ 北京、疫情、富力城、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京富力城社區12日下午臨時宣布封閉隔離，不少住戶很錯愕。（圖／受訪者提供）

「我真的差點被鎖在老闆家！」接受訪問小李直到現在心有餘悸，回憶上週六12日，他回老闆家八號樓拿公司開會資料，一到門口覺得不對勁。「我看到一輛救護車來了，門口保安說你不要再進去，沒看到情況不對嗎。」

小李為了完成任務，硬著頭皮到老闆家收東西，透過窗外往下看，一樓中庭出現不平靜的騷動。大批警察、警車進駐，防疫人員搭檢疫帳篷，準備14天長期抗疫。同時，社區廣播放送「所有住戶暫時不要外出，等候通知。」

這時小李也慌了，當他老闆得知消息，立刻下指示「還不快點帶公司文件逃出社區！」小李匆忙下樓跑到門口，發現有不少住戶被攔下，許多等接孩子下課的老人、家長大聲抗議要出去，大概爭執十多分鍾後，陸續有人擠出門口。

▼社區只剩下一個出口，嚴密監控進出人員  。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、疫情、富力城、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、疫情、富力城、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲社區被綠色鐵皮包圍。（圖／受訪者提供）

小李說，「我立刻混著人群擠出大門，馬上騎電瓶車頭也不回的逃跑。還好走得早，不然困在老闆家14天超級尷尬。」沿途騎車經過社區周邊像是綠色監獄，所有周邊圍欄都被架上綠色鐵皮，連縫隙都沒有，社區門口加裝人臉識別，住戶插翅也難飛。

富力城Ｄ區社區無預警大封鎖，主要發現19號樓有「一例」確診患者，結果整片社區1萬多人陪著隔離14天。其中，18、19、20號樓完全封閉，必須靠管理員送補給品，其餘大樓住戶可以在特定時間到門口拿快遞或物資。

由於外送數量龐大，社區只剩一個入口，許多外遞小哥不敢亂跑，24小時守在門口顧貨物，等住戶下來取件。《東森新媒體ETtoday》記者直擊不少社區住戶請外面親友送東西，透過鐵皮圍欄縫隙傳遞生活物資，畫面看起來有如探監一樣。

▼ 被隔離的社區住戶請外面親友送物資。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、疫情、富力城、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、疫情、富力城、2022 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京疫情升溫，嚴格防疫控管發現確診的社區 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者也找到住在富力城D區的吳姓台商，他剛從台灣到北京隔離，預計本月23日出關後還得換另一家飯店，等到社區26日解封才能回家。他受訪時無奈的說，「我暫時有家歸不得，現在大陸『動態清零』政策比起2020年疫情剛發生時還嚴格，已經是維穩不是防疫。」

北京疫情持續升溫，今日最新消息，京城周邊的燕郊三防疫辦緊急提示，「全員核酸檢測期間，官方未公佈解除管控措施前，請保持原地靜止，域外通勤人員一律實行居家辦公，非必要不離開三河。」另外，東城區今也接報核酸檢測初篩陽性1名，啓動應急響應，採取流調排查、管控和核酸檢測等措施。

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