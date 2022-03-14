別只注意手指　洗手容易忽略三個地方清潔不夠力

▲疫防勤洗手，不管哪個部位都應該徹底清潔。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者洪菱鞠／綜合報導

疫情期間要避免病毒上身，除了戴口罩，不少專家也呼籲要「勤洗手」，做好個人衛生習慣，是防疫重要方法之一，甚至還有洗手歌教如何正確洗手，儘管如此，仍有三個地方容易被忽略，導致清潔不夠徹底。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，福岡縣內60名學生在去年12月接受清潔用品業者的洗手狀況調查，在按照一般方式洗手，並透過特殊的專用藥水殘留情況檢查後意外發現，「手掌」、「手背」等部位清潔不足，恐成防疫破口。

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進一步推測，在洗手時，因為把注意力都放在手指的清潔上，尤其是指縫內側，結果容易碰觸到髒汙的手掌、手背，卻是敷衍、隨便沖洗一下，才會沒洗乾淨，由於日常生活中會接觸到各式各樣的東西，雙手不管哪個部位，都要有意識的好好清洗。另外，「手腕」也是經常被忽略的部分，在洗手過程中應多加注意。

該怎麼正確洗手對抗病毒，急診科醫師田知學曾在《東森新媒體ETtoday》直播中強調洗手可以使用肥皂、洗手乳，再搭配手口訣「內（手掌）、外（手背）、夾（指縫間）、弓（指背）、大（大拇指）、立（指尖）、腕（手腕）」7步驟洗手；若覺得口訣太難記，也可以「唱兩首生日快樂歌」，邊唱邊洗潔雙手。

▲正確洗手口訣。（圖／ETtoday健康雲）