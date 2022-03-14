初一、十五都買108顆水果！婆婆硬要拜6間廟慘了：吃到糖尿病

▲每到初一、十五，婆婆都會準備108顆水果拜拜。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「哪有人每次到初一、十五時，早餐、午餐、晚餐都是吃水果？」一位人妻投稿臉書《靠北婆婆2.0》，說婆婆初一、十五都會拜媽祖和土地公，這件事沒什麼，但婆婆卻堅持拜6間，一間拜18顆水果，等於一次就要買108顆。一拜下來，家裡5台冰箱都冰滿水果不說，婆婆還吃水果吃到糖尿病，讓人妻很頭痛。

這位人妻文中直嘆，「妳要拜媽祖、拜土地公，我不反對，但不要買一大堆水果，這是浪費。」說婆婆只要到初一、十五時，水果一買就是108顆，買到水果行都直接提早打包、親自水果送到府服務。至於為何要買108顆，是因為婆婆要拜附近的3間媽祖廟，及3間土地公廟。

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「每一間廟供品都是18顆水果，6間廟要買108顆，我們根本吃不完」，一想到家裡明明有5台冰箱，卻都放滿婆婆買的水果，就讓她不禁頭痛「誇張極點」。而且只要拜拜的日子到了，一家人的三餐就是吃水果，更扯的不只如此，「妳吃水果吃到糖尿病了，還死性不改，自己吃不完，還逼其他人要幫忙吃水果。」

貼文一出，底下許多網友都傻眼，「得了糖尿病還狂吃水果？這真的不行，太誇張」、「也太可怕了。」還有人忍不住驚呼，「5台冰箱，108顆水果，我聽到什麼了？有錢真好」、「5台冰箱！我營業也才4台！厲害」、「水果不便宜耶」、「可以去夜市擺攤賣果汁了」、「是家裡有礦嗎」、「最近幾年物價水果、不便宜。」