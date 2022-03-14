園藝工打牌欠40多萬　飛車搶奪女老師提包…打開竟沒一毛錢

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子因積欠賭債40多萬元，騎機車行經新莊區化成路時，見一名美語女老師獨自步行，趁她不注意從後方搶奪她隨身包包，損失鑰匙圈、折疊傘、酒精瓶、髮圈等物，沒有現金損失，警方獲報循線將他逮捕，依搶奪罪移送偵辦。

▲歐姓女老師獨自走在新莊區化成路上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，42歲王姓男子從事園藝工作，2月農曆年間因打麻將欠下40多萬的賭債，卻無力償還，決定鋌而走險，想要騎機車飛車搶奪。12日晚間8時許，王男從板橋住家騎機車到蘆洲地區隨機尋找下手目標，卻毫無所獲。

▼王姓園藝工飛車搶奪歐姓女老師提包，裏面竟沒現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

王男原本打算返回板橋，在行經新莊區化成路時，見31歲歐姓美語女老師獨自步行往9號越堤道方向行走，趁她聽音樂不注意時，騎機車從後方搶奪她的隨身包包；王男得手後，騎車躲到中義街民宅騎樓確認贓物價值，打開後竟沒錢，直接丟棄無用物品，隨後在巷弄騎車繞行再至新海橋下偷安全帽變裝，企圖混淆警方追查。

歐姓女老師遇搶後驚魂未定，雖然僅損失鑰匙圈、折疊傘、酒精瓶、髮圈等物，沒有現金，翌日仍到轄區派出所報案。警方獲報立即成立專案小組，調閱事發點周遭監視器，不到24小時，鎖定王姓犯嫌，循線在他住家將他逮捕，訊後依搶奪罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方循線在板橋逮捕王男 。（圖／記者陳以昇翻攝）