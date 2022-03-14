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快訊／板南線「手扶梯失速」影片曝光！30人「像被吞噬」超驚悚

記者周亭瑋／綜合報導

北捷新埔站11日電扶梯發生異常，當時30多名旅客在上行中，無預警急速下滑，猶如被吞噬般，全部人慘撞成一團，如今恐怖畫面曝光，讓大票網友光看就嚇慘，直呼「根本絕命終結站吧！」

當天晚間10時26分，新埔站月台往大廳電扶梯異常，在上行的過程中，無預警下滑且隨即停機，當時約30位旅客搭乘，由於事出突然根本來不及反應，全摔成一團。

驚悚畫面曝光後，讓眾人看傻了眼，紛紛直呼「超恐怖，要是有嬰兒小孩老人真的不得了」、「沒想到是台灣」、「很恐怖，萬一有老人摔一下骨折怎麼辦，到底哪裡好笑啊看不懂」、「天吶，這會有陰影，而且踏板刺到會超痛還重力加速度」、「哇，這太誇張了」、「最下面的很慘」。

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

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▲搭手扶梯時，無預警往後滑真的超可怕。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

對此，北捷聲明表示，對於受影響旅客，深感抱歉；對於受傷旅客，將持續關心慰問。事件發生後，維修人員及主管立即督導廠商漏夜維修，要求廠商應找出異常真因，並進行全面的改善，確保安全無慮。

北捷解釋，其場域內電扶梯均有嚴格的保養期程，該座電扶梯係委由臺灣奧的斯電梯股份有限公司負責維護，甫於今年3月7日完成月保養，功能顯示皆正常。廠商漏夜追查異常原因，說明係因煞車迴路異常，未立即煞車。

同時，北捷也強調，煞車功能是安全機制，功能失能異常非同小可，在無法獲得安全保障前，不可貿然啟用。已要求將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查，不可再有類似故障發生。

▲北捷新埔站「手扶梯失速」畫面曝光。（圖／翻攝自爆廢公社）

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