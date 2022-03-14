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教練課未退款！Habit21健身房無預警歇業又神隱　北市開罰6.2萬元

▲▼Habit21專業健身場館照片。（圖／北市法務局提供）

▲Habit21專業健身場館照片。（圖／北市法務局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市法務局14日發布消費警訊，譽元有限公司於大安區所營「Habit21專業健身」在2021年12月間無預警歇業，經北市府要求說明，業者卻持續神隱，已涉違反《消費者保護法》、《勞動基準法》及《勞資爭議處理法》，遭市府開出3張罰單，罰鍰金額共6.2萬元。

北市法務局表示，北市府接獲多名消費者投訴，該業者無預警歇業，購買教練課程遲未退款，為釐清本案受影響消費者人數、金額及業者處理方案，消保官於2021年12月前往場館稽查，未有營業情形。

法務局提及，今年1月間會同體育局函請公司說明，負責人最初表示所訂時間無法配合，市府同意改期後，卻仍未出席說明，規避本府調查，罔顧消費者權益，依《消費者保護法》第57條規定裁處3萬元罰鍰。

北市勞動局指出，迄今已收到4件勞資爭議事件申訴，包括雇主積欠工資、未出席勞資調解會，經合法通知雇主仍規避勞動檢查，依《勞動基準法》第80條、第80條之1第1項規定處罰鍰3萬元，依《勞資爭議處理法》第63條第3項規定，處罰鍰2000元。

消保官提醒，本案消費爭議已難以透過訴訟外協調機制處理，以刷卡方式購課者，可儘速洽詢發卡銀行是否可提起爭議帳款賠付申請；現金方式購課者，則可向法院聲請核發支付命令，以保障自身權益。若消費者有任何消費上爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，台北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。

▲▼Habit21專業健身場館照片。（圖／北市法務局提供）

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