烏官員證實：東部城市被摧毀「不復存在」　婦幼醫院爆激戰6死

▲烏克蘭爾諾瓦哈市醫院遭摧毀。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭東部城市沃爾諾瓦哈12日遭俄軍猛烈砲火攻擊,一間婦幼醫院直接被飛彈擊中,造成至少6人死亡。該地區負責人更直接對外宣稱,該座城市幾乎被完全摧毀,不復存在,但居民仍在強烈抵抗,雙邊仍持續激戰。

▲俄軍坦克駛入沃爾諾瓦哈市住宅區。(圖/路透)



擁有2.2萬人口的沃爾諾瓦哈(Volnovakha)位在有主權爭議的頓巴斯地區(Donbas region),頓內茨克地區政府負責人科里蘭科(Pavlo Kyrylenko)證實,沃爾諾瓦哈部分居民不願接受俄軍進駐,因此展開強烈抵抗,但11日晚間在俄軍的強烈砲火下,沃爾諾瓦哈幾乎被摧毀,「這座城市已經不復存在。」

This is the view in the eastern Ukraine town of Volnovakha — a local hospital in ruins, buildings destroyed, and personal belongings turned into debris that litters the streets. pic.twitter.com/895H1xzQyW