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烏官員證實：東部城市被摧毀「不復存在」　婦幼醫院爆激戰6死

▲▼烏克蘭頓內茨克地區沃爾諾瓦哈市（Volnovakha）遭猛烈砲火攻擊，俄軍坦克駛入住宅區，醫院也遭摧毀。（圖／路透）

▲烏克蘭爾諾瓦哈市醫院遭摧毀。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭東部城市沃爾諾瓦哈12日遭俄軍猛烈砲火攻擊，一間婦幼醫院直接被飛彈擊中，造成至少6人死亡。該地區負責人更直接對外宣稱，該座城市幾乎被完全摧毀，不復存在，但居民仍在強烈抵抗，雙邊仍持續激戰。

▲▼烏克蘭頓內茨克地區沃爾諾瓦哈市（Volnovakha）遭猛烈砲火攻擊，俄軍坦克駛入住宅區，醫院也遭摧毀。（圖／路透）

▲俄軍坦克駛入沃爾諾瓦哈市住宅區。（圖／路透）

擁有2.2萬人口的沃爾諾瓦哈（Volnovakha）位在有主權爭議的頓巴斯地區（Donbas region），頓內茨克地區政府負責人科里蘭科（Pavlo Kyrylenko）證實，沃爾諾瓦哈部分居民不願接受俄軍進駐，因此展開強烈抵抗，但11日晚間在俄軍的強烈砲火下，沃爾諾瓦哈幾乎被摧毀，「這座城市已經不復存在。」

從12日公布的畫面可以看到，許多建築物、住宅、宗教場所和高速公路，甚至是醫院都被摧毀。《俄羅斯衛星通訊社》指出，烏軍在沃爾諾瓦哈的一間婦幼醫院內朝俄軍開火，造成至少6人死亡，所幸當時醫院內的醫護人員和病患都緊急躲入地下避難室，未造成更嚴重傷亡，甚至在躲避期間內有6名嬰兒平安出生。

《華盛頓郵報》統計指出，在烏俄戰爭期間，包含3間婦幼醫院在內，至少有9間醫院遭到砲火攻擊，其中有3間出傷亡。

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