最難忘的慣竊！行竊遭逮N次　女所長一句話讓他寫信懺悔

▲埔墘派出所所長詹螢姍回憶，該慣竊年紀與自己父親相仿，卻不斷在轄區犯案。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

什麼樣的竊賊讓所長在數年後仍難忘記？海山分局埔墘派出所所長詹螢姍表示，當初剛分發在外地當所長時，轄區有一名慣竊四處扒竊，幾經抓捕卻仍死性不改，直到與對方道德勸說，直言「你年紀都可以當我爸了，這樣不是辦法！」，才慢慢讓他醒悟，甚至在監獄中寫信，悔悟過往的脫序行為。

詹螢姍說，這名慣竊年紀與自己父親差不多，好手好腳卻習慣到處偷東西，小到香油錢大到腳踏車，算是地方的頭痛人物，常常逮捕回來後，他一口認罪，放回去隨後又再故技重施，誇張行徑讓人搖頭，時間一久，只要轄區有發生竊案，就會請他到派出所裡走一走，十之八九就是他做的。

▲該慣竊被判刑入監後，還不忘寄信給詹螢姍表達歉意與祝福。（圖／記者游宗樺翻攝）

詹螢姍回憶，當時看對方年紀不小，對他道德勸說「你年紀都可以當我爸了！持續這樣偷東西也不是辦法，我是晚輩但只是讀過書，所以才當警察」但對方卻淡淡的回應「我精神狀況不好，外面的工作不適合我」，雙手一攤不願好好工作，還陸續跟所長借500到2000元不等金額花用。

儘管竊盜案破案會有獎勵，但是常常有竊盜案也會造成鄰里困擾，更何況這些案件犯嫌都還是「同一位」，詹螢姍自己不知道該哭還該笑。有一年，詹螢姍去日本玩，2天期間對方就犯下了6起竊盜案，詹螢姍氣到直接撥打越洋電話，打過去痛罵，要他在自己回國前自行去投案，沒多久後，他果然真因為累犯太多次，被抓去關。

詹螢姍日前收到他的來信，監獄寄來的信件字跡娟秀，信件中除了祝福新年快樂之類的問候，還表達對以往脫序行為的懺悔。詹螢姍直言，這位慣竊真的是從警以來，印象最深刻的一位，雖然他個性並不壞，但是順手牽羊成性，直到被關進監獄，還記得寫信問候自己，真的是非常難得。