穩飼料價和供應！　陳吉仲：在國內找到15萬公噸倉儲了

▲陳吉仲表示，已找到國內15公噸倉儲量。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

俄烏戰事造成原物料價格狂漲，農委會日前祭出3措施確保未來半年飼料價格維持穩定，和生產供應無虞，農委會主委陳吉仲今（9日）提到，其中，已在國內找到15萬公噸倉儲量，透過滾動，確保畜牧業所需飼料來源。

立法院經濟委員會今進行農委會報告業務概況，並備質詢，會前陳吉仲針對原物料黃豆、玉米和小麥受到影響回應，已請所有大宗穀物業者提前下訂單，將7、8月玉米都買齊 ，在這之前相關數量都不會有問題，且業稅減免到4月措施讓飼料價格維持穩定水準，更重要的是積極找到了國內倉儲量，每個月可以滾動15萬公噸，等同於每月玉米需求30幾萬公噸3分之1，可以確保畜牧業所需飼料來源，接下來也會盡快執行鼓勵農民大量生產飼料玉米。

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烏俄開戰讓台灣鮭魚缺貨，未來是否還能吃到？陳吉仲說，鮭魚是台灣進口最高的水產品，呼籲消費者若沒辦法進來，還有很多國產石斑魚、台灣鯛和虱目魚等，都是高品質價格又合理的水產品。至於數量影響多少？陳吉仲強調，這是市場機制，魚類有很多替代性，國產魚有很多豐富蛋白質，當進口受到非經濟因素影響，而減少進來，農委會責任就是提供國人所需要營養成分，水產品會100％供應無虞。