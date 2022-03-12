迷戀女性內衣褲！南投戀物男「7度行竊」偷洋裝　被逮下場慘了

▲李男頻因偷竊女性內衣褲、衣物遭判刑，此次是第7度行竊偷洋裝遭逮。（示意圖／資料照）

記者莊智勝／南投報導

南投縣一名李姓男子偷竊女性貼身衣物成癮，過去曾數度潛入住宅曬衣場，偷走女性內褲、洋裝、衣物等，因此遭依竊盜罪判刑5月；110年9月凌晨，李男竊癮再度發作，尾隨一名住戶潛入埔里民宅4樓公共晾衣間，徒手竊走鄭女價值500元的洋裝，經警方調閱監視器查獲後，李男遭南投地院依侵入有人居住之建築物竊盜罪，判處有期徒刑7月。

判決書指出，李男有特殊戀物癖，對女性衣物情有獨鍾，過去曾因此屢屢犯下竊盜。警方調查，李男為滿足扭曲淫慾，時常挑選住宅大樓、或一樓住戶下手，101年時李男曾鎖定一棟大樓，5度潛入行竊，得手女性內衣褲、洋裝、裙子數件，因此遭判刑5月；102年李男6度行竊又遭警方逮獲，被判刑3月。

李男屢屢遭逮、判刑，但仍戒不掉對女性貼身衣物的癖好，110年9月24日凌晨4時許李男竊癮發作，尾隨大樓住戶潛入住宅內，直奔4樓公共晾衣間，徒手竊走鄭女晾曬、價值約500元的洋裝一件，隨後即駕車離去，並將洋裝隨手棄置在路旁。

案經鄭女報案，警方調閱監視器追查，赫然發現熟悉的身影，一查果然是過去曾6度行竊的李男再度犯案，立即將其逮捕。台南地院審酌後，依侵入有人居住之建築物竊盜罪，判處李男有期徒刑7月。