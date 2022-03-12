揪無套3P害婚姻崩潰！人夫失婚冒「邪惡計畫」　最終結局曝光

▲南投地院判處吳男有期徒刑8月。（圖／記者白珈陽攝）

記者莊智勝／南投報導

南投一對吳姓夫妻為追求刺激，邀請已婚的好友謝男加入閨房、一同3P，不料吳、謝2人過程中均未帶套，導致吳妻兩度懷孕，不知孩子生父是誰，夫妻兩人因此留下陰影，最後離婚收場。吳男在失婚後因缺錢花用，竟動起歪腦筋，假冒前妻名義勒索謝男，前後得手35萬元，最終謝男無力支付，只好報警處理。台南地院法官審酌，考量事後2人已達成和解，因此判處吳男有期徒刑8月，以示懲儆。

判決書指出，吳男夫妻為尋求性事刺激，邀請謝男參與3P，3人於2018年5月到10月間多次約戰摩鐵，還拍下性愛影片，但因2男過程中均未戴套，導致吳妻兩度懷孕，但卻不知道孩子生父是誰，最終只好選擇墮胎，夫妻倆也因此產生裂痕，經多次爭吵後感情生變，最終走向離婚一途。

吳男在失婚因缺錢花用，於是將歪腦筋動到謝男身上，假冒前妻名義聯繫謝男，透過臉書傳訊，要求謝男匯款，否則就將前往「爆料公社」、「南投人聊天室」等爆料3P醜事。謝男因此心生恐懼，擔憂妻子知道他在外荒唐行徑，因此只好乖乖轉帳6000元。吳男食髓知味，多次故技重施，將謝當成提款機，還捏造「前夫跟娘家爸媽說了這件事，索討墮胎手術費」、「爸爸看到性愛影片要提告」等理由，要求支付10萬賠償金；謝為封口，咬牙轉帳，但最後因戶頭被榨乾，實在付不出錢，只好關閉臉書、拒接電話神隱。

吳男遍尋不著謝男之下，深知其好友性癖，因此前往成人聯誼網站假扮成女網友約砲，謝男果然上鉤，到摩鐵赴約後，一進房間看到吳男才知道自己上當。這時吳男再度開口勒索，強調只要再支付120萬，這件事情就一筆勾銷，決不會公開，且他生活也可以就此回歸平靜。

謝男無奈之下只好選擇同意，並分期支付120萬元，但付了1、2期後，就不堪龐大的經濟壓力，最後只好瞞著妻子前往派出所報案。吳男到案後坦承自己缺錢花用才會出此下策，2人在訴訟期間以25萬元達成和解，同意日後不再提出民事告訴；但法官認為，吳男正值壯年，不以正當方式獲取財物，為一己私利恫嚇被害人，實屬不該，但考量雙方已和解，且吳男態度良好，因此判處有期徒刑8月，以示懲儆。