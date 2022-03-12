兒子駕俄軍機轟炸家鄉！　烏克蘭媽含淚拍片致歉：是我沒教好

▲兒當俄軍轟炸家鄉，烏克蘭媽媽含淚拍片致歉。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭軍方持續將戰俘的影片公布在社群網站上，而近日一名俄國軍機飛行員被俘虜的影片公開後，他的烏克蘭籍母親隨即含淚拍片表示感到相當羞愧，「我向烏克蘭人民道歉，我沒有培養出一個有正常且有價值的人。」

根據《每日郵報》報導，俄軍飛行員葛羅文斯基（Aleksey Golovensky）5日在烏克蘭南部戰略要地尼古拉耶夫（Mykolaiv）駕駛SU-30SM執行偵察任務時，不慎遭烏軍擊落，他也隨即被俘虜，而他被俘影片在社群網站上曝光後，他的烏克蘭籍母親艾琳娜（Elena Golovenskaya）隨即含淚拍片向烏國人民致歉。

Син з окупованого Криму бомбить літаком власну матір на Полтавщині...

Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин.

Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. pic.twitter.com/UVpwC1yLni — Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 11, 2022

艾琳娜哽咽表示，他的兒子是俄羅斯海軍航空兵部隊的飛行員，被部署在克里米亞的薩基市（Saky），家人也是透過媒體才知道兒子被俘虜的消息，「我沉浸在對兒子的悲傷和羞愧之中，我向烏克蘭人民道歉，我為我兒子和我自己道歉，我沒有培養出一個正常、有價值的人。」

►烏克蘭的逆襲！「天外飛砲」轟爆俄坦克 警告俄軍：你們已被判死

►被俘俄兵打給媽媽 竟發現「自己戰死」喪禮將至！回家等著被槍決

►住宅區被轟滿彈坑！俄軍空襲衛星照曝光 公路塞滿車急逃出城

