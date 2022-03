記者葉睿涵/編譯

烏克蘭軍方在當地11日公佈影片,聲稱烏軍炸毀了一輛俄羅斯坦克,同時警告俄羅斯,他們自入侵開始,就已經被判「死刑」,而烏軍也將「迅速、精確地打擊俄羅斯軍隊」。

據《紐約郵報》報導,從空拍畫面可見,在俄羅斯坦克駛入被炸毀的建築殘骸後,烏軍的監控系統就立刻鎖定目標,並時刻關注著坦克的動向。

▲烏軍炸毀俄羅斯坦克。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

大約10秒後,烏軍發動攻擊,從空中射出砲火,直接衝向坦克的方向,並將其炸毀。砲彈擊中坦克後,現場傳出了一聲巨響,而坦克也被炸成一團橘紅火球,噴出黑灰色的濃煙。

烏軍在Facebook向俄軍喊話,「逃避烏克蘭反坦克戰士、躲在操場和房屋後面都是沒用的。 沒有什麼能將你們從烏軍憤怒的視線中救出。從你踏上烏克蘭領土的那一刻起,你就已經被判了死刑。我們將快速、有針對性、精確地打擊你們。」

