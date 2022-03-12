俄軍入侵烏克蘭第16天！恐找白俄、敘利亞助陣　烏國大城慘遭包圍

▲俄軍11日首度攻擊烏克蘭西部城市盧茨克。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓/莫斯科11日綜合外電報導

儘管俄羅斯最近幾天沒奪下更多烏克蘭的主要城市，但持續進逼小型城鎮並構築對大城的包圍。美戰研智庫稱俄軍可能拉白俄羅斯參戰、找敘利亞傭兵填補戰損。

「紐約時報」指出，即便俄軍猛烈空襲一些主要城鎮重創平民地帶，烏克蘭部隊仍能屢屢擊退俄軍，且不時襲擾俄軍補給線，主要大城外的前線也都能守住。

● 北面戰線 俄持續對烏國大城加壓

不過俄軍慢慢包圍主要城鎮，還是讓烏克蘭民眾因缺乏水、電而壓力備增。隨俄軍在主要城鎮外圍逐漸鞏固戰術位置，烏軍仍處於被動的守勢，且有被孤立之虞。

基輔北側重要據點切爾尼戈夫（Chernihiv），俄軍在入侵之初選擇繞過，但市長艾楚申科（Vladyslav Atroshenko）9日在社媒貼文稱全市已遭包圍。

俄軍幾天前已控制基輔西北外緣的布查鎮（Bucha），進一步往南包圍基輔；俄軍另從基輔東側接近，網路上不乏俄軍戰車縱隊在基輔東郊12公里的羅伐利（Brovary）與烏軍激戰的影片。

● 南面戰線 俄直逼烏國中部兵臨第2大核電廠

俄軍在南面戰線仍居上風，持續進攻烏克蘭南部戰略要地尼古拉耶夫（Mykolaiv），打算從當地東側進行包圍。

部分南面俄軍甚至推進至烏國中部的亞歷山德里夫卡（Oleksandrivka），已離烏國第2大電廠「南烏克蘭核電廠」（South Ukraine Nuclear Power Plant）不遠。最大的札波羅熱核電廠上週已淪俄軍手裡。

烏克蘭東南部重要港市馬立波（Mariupol）仍遭俄軍重重包圍及持續猛轟，來自頓巴斯（Donbas）地區的親俄民兵聲稱控制住一條馬立波的對外高速公路，進一步切斷當地聯外道路。

俄軍也有正於克里米亞北部集結部隊的跡象，可能是為進攻南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）準備。

● 東面戰線 俄軍快將切斷烏國東北部

在東面與東北部，俄軍除試圖包圍烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv），兵鋒也持續往南，極可能是要和從頓巴斯向西移動的部隊會師，如此將可整個切斷烏國東北部地區。

俄軍已在攻擊東北部城鎮伊久姆（Izium），而在哈爾科夫與伊久姆間的幾個小鎮也都遭俄軍砲擊。

華盛頓戰爭研究所（ISW）的最新戰況分析指出，過去24小時俄軍在基輔周圍的行動基本上停滯不前，俄軍再次暫停以整補和整編前線部隊，也沒有在烏克蘭東北部獲得任何新土地。

除西方有志願者協助烏克蘭作戰外，俄國也出現讓外國志願軍來助戰的想法。俄國總統蒲亭昨天在聯邦安全會議指示，若有人自願想來幫助烏東頓巴斯的俄裔居民，俄方應予歡迎並協助他們抵達戰區。俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）也在會中指出，收到超過1.6萬份來自中東的申請書。

ISW指出，克里姆林宮很可能拉白俄羅斯參戰、找敘利亞傭兵強化作戰力量，並透過號召個人助戰等，填補俄軍戰損。

● 俄控烏國極端分子炸科研大樓 恐50人陪葬

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，俄國國防官員米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）今天表示，烏國東南重要港市馬立波已變孤城，全部聯外橋梁與道路被毀，主要道路還被市內的烏國極端分子埋設地雷，街道上到處有槍手無差別開火，以致居民被迫留下成為人肉盾牌。

米茲殷塞夫還說，烏克蘭的國土防衛軍炸毀哈爾科夫一間物理技術研究所大樓，「國土防衛軍裡的極端民兵為銷毀研究，炸毀學術街（Akademicheskaya Street）上的物理技術大樓，多達50名機構雇員恐消失於瓦礫堆下」。

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