　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄籍漁船配備大量電線捕魚　衝澎湖七美海域被人船全數移送

記者/陳洋報導

電魚是目前全面禁止的漁法，但還是有不肖漁民鋌而走險，澎湖今天下午在七美南方海域就抓獲一艘高雄籍漁船涉嫌違法電魚，經澎湖海巡隊查獲後，人船全數帶回馬公隊部偵辦。

▲▼高雄籍漁船澎湖違法電魚遭逮 人船全數移送。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖海巡隊查獲一艘高雄籍漁船上配有大量電線，明顯是用來電魚。（圖／記者陳洋翻攝）
 

▲▼高雄籍漁船澎湖違法電魚遭逮 人船全數移送。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖海巡隊查獲一艘高雄籍漁船上配有大量電線，人船全數押解。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖地檢獲報有漁船涉嫌在澎湖海域違法捕撈，隨即指揮澎湖海巡隊派出巡防艇到場偵察，果然發現一艘高雄籍漁船配有大量電線，明顯是用來電魚，隨即人船全數押解回馬公。

有在地民代受託到場關心，他也說，電魚就是違法，被抓到了就是罰款，設備被沒收，這和賭博一樣，被抓到就沒什麼好說的，他是受託來關心一下有沒有需要幫忙的地方，改變不了結果。

▲▼高雄籍漁船澎湖違法電魚遭逮 人船全數移送。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖海巡隊查獲一艘高雄籍漁船上配有大量電線，人船全數押解。（圖／記者陳洋翻攝）

農漁局方面表示，為了禁止毒電炸魚，縣府和地檢、海巡等單位組成聯合查緝小組，若查獲有違反漁業法的捕撈行為，可處10萬以上，最嚴重5年的徒刑刑罰，這艘高雄籍漁船船上有超過400公尺的電線，很明顯是違法電魚使用，呼籲漁民朋友愛護海洋資源，不要用違法方式捕撈。

毒電炸魚的捕撈方式禁止多年，但澎湖還是零星有漁民用這種違法方式捕撈，因為用毒電炸魚捕撈的魚體會有明顯痕跡，偶爾在市場裡頭都會看見，差異是違法之人沒被逮到而已，要真正全面禁絕，恐怕還有一段路要走。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
驚爆分手　眾量級最新影片揭真相
前夫江宏傑吸金百萬　福原愛「變臉了」硬起來喊話
台中槍戰最新畫面曝！氣質妹遭衝撞尖叫　阿嬤中彈衰喊「摳憐喔」
快訊／爭鮮宣布！明起鮭魚商品供應不間斷
《賽德克》取景地2人墜谷亡　傳炎亞綸新戲《初擁》拍愛情故事
桃機二航廈　晚間「無預警停電」！
俄羅斯宣布：將在「北方四島」進行飛彈軍演
獨／義富商爸抵台　3天後從空姐媽手中接走8歲女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃機二航廈「無預警停電」！大量濃煙噴竄　台電回應了

台中槍戰最新畫面曝！氣質妹遭衝撞尖叫　阿嬤中彈衰喊「摳憐喔」

高雄籍漁船配備大量電線捕魚　衝澎湖七美海域被人船全數移送

盆栽太美引賊蹤！這家園藝店被偷2次　連比丘尼也忍不住動手

獨／義大利富商爸抵台自主管理中　3天後從空姐媽手中接回8歲女

快訊／《賽德克巴萊》取景地傳拍片意外！劇組攝影「2人墜谷亡」

變態男躲彰化火車站廁所　偷拍1個小時不停手...至少9人受害

搭上恐怖賓士慘淪植物人！母控警開槍過當　淚泣：我兒是暖男

詭異絕命車禍！男騎士經過空曠4線道　猛撞路邊遊覽車重傷亡

要犯血濺街頭趴2排現場曝！拒捕衝撞人車　警開槍2人中彈倒地

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

快訊／桃機二航廈「無預警停電」！大量濃煙噴竄　台電回應了

台中槍戰最新畫面曝！氣質妹遭衝撞尖叫　阿嬤中彈衰喊「摳憐喔」

高雄籍漁船配備大量電線捕魚　衝澎湖七美海域被人船全數移送

盆栽太美引賊蹤！這家園藝店被偷2次　連比丘尼也忍不住動手

獨／義大利富商爸抵台自主管理中　3天後從空姐媽手中接回8歲女

快訊／《賽德克巴萊》取景地傳拍片意外！劇組攝影「2人墜谷亡」

變態男躲彰化火車站廁所　偷拍1個小時不停手...至少9人受害

搭上恐怖賓士慘淪植物人！母控警開槍過當　淚泣：我兒是暖男

詭異絕命車禍！男騎士經過空曠4線道　猛撞路邊遊覽車重傷亡

要犯血濺街頭趴2排現場曝！拒捕衝撞人車　警開槍2人中彈倒地

台新銀部署「避險潮」！美元定存　6個月平均優惠年息2.4%

他大讚新車電動椅記憶「用過就回不去」！網秒懂：副駕一定要標配

快訊／桃機二航廈「無預警停電」！大量濃煙噴竄　台電回應了

空姐媽槓義大利富商搶8歲女！　律師揭關鍵：複雜度非表面能看出

眾量級合體放閃破分手傳聞！　Andy「3句撩妹情話」家寧一聽笑開花

新樓安南診所X光室啟用　檢查更加便捷造福安南民眾

王建民協助強化下肢　林瑞祥想變正式球員

50歲女全身不明痠痛！醫診斷竟是「公主病」　有這10症狀小心了

新光金董座遭停職　李增昌接任代理董座

林智堅巡迴演講到建功高中　學生嗨爆催生大新竹輕軌

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

社會熱門新聞

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

70kg人妻誘開房　4男慘成豬頭：她求我的

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

3天後8歲女送去義大利！空姐媽淚

即／中和3屁孩開賓士狂飆　警開3槍1人中彈

快訊／台中大里驚傳槍戰！大批警力圍捕犯嫌

快訊／台南驚傳情殺案！女「胸口被插1刀」慘死

陳其邁怒禁「高雄式騎法」！1天開出427張罰單

鹿希派呼麻案「驗尿結果出爐」　檢方傳喚出庭

合唱「塔綠班之歌」　朱學恒高虹安黃暐瀚挨告

賽德克巴萊取景地傳意外！拍片劇組2人墜谷命危

更多熱門

相關新聞

澎湖民宅門遭開槍　留下10多個彈孔

澎湖民宅門遭開槍　留下10多個彈孔

澎湖一王姓嫌犯與人有債務糾紛，竟趁債主去台灣，持空氣槍射擊門窗洩憤，被害人搭機返家發現，家門玻璃上留下10多個彈孔，警告意味濃厚，報警處理。馬公警分局組成專案小組，深夜查緝到案，王嫌也坦承不諱。

漁民誤捕保育類「欖蠵龜」

漁民誤捕保育類「欖蠵龜」

澎湖機場因霧氣一度關閉　影響205人

澎湖機場因霧氣一度關閉　影響205人

澎湖箱網千尾海鱺慘死損失百萬　花生也全軍覆沒

澎湖箱網千尾海鱺慘死損失百萬　花生也全軍覆沒

澎湖女子受騙欲匯141萬　郵局機警攔下

澎湖女子受騙欲匯141萬　郵局機警攔下

關鍵字：

澎湖海巡電魚查獲押解

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

「暫停車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位嗎

失蹤男遭警開槍頭部中彈　慘淪植物人母淚崩

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

快訊／新北最新足跡　銀行、全家、家樂福、韓式料理店、親子樂園

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

即／苗栗神仙谷墜谷意外！2人宣告不治

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面