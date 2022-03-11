高雄籍漁船配備大量電線捕魚　衝澎湖七美海域被人船全數移送

記者/陳洋報導

電魚是目前全面禁止的漁法，但還是有不肖漁民鋌而走險，澎湖今天下午在七美南方海域就抓獲一艘高雄籍漁船涉嫌違法電魚，經澎湖海巡隊查獲後，人船全數帶回馬公隊部偵辦。

▲澎湖海巡隊查獲一艘高雄籍漁船上配有大量電線，明顯是用來電魚。（圖／記者陳洋翻攝）



▲澎湖海巡隊查獲一艘高雄籍漁船上配有大量電線，人船全數押解。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖地檢獲報有漁船涉嫌在澎湖海域違法捕撈，隨即指揮澎湖海巡隊派出巡防艇到場偵察，果然發現一艘高雄籍漁船配有大量電線，明顯是用來電魚，隨即人船全數押解回馬公。

有在地民代受託到場關心，他也說，電魚就是違法，被抓到了就是罰款，設備被沒收，這和賭博一樣，被抓到就沒什麼好說的，他是受託來關心一下有沒有需要幫忙的地方，改變不了結果。

▲澎湖海巡隊查獲一艘高雄籍漁船上配有大量電線，人船全數押解。（圖／記者陳洋翻攝）

農漁局方面表示，為了禁止毒電炸魚，縣府和地檢、海巡等單位組成聯合查緝小組，若查獲有違反漁業法的捕撈行為，可處10萬以上，最嚴重5年的徒刑刑罰，這艘高雄籍漁船船上有超過400公尺的電線，很明顯是違法電魚使用，呼籲漁民朋友愛護海洋資源，不要用違法方式捕撈。

毒電炸魚的捕撈方式禁止多年，但澎湖還是零星有漁民用這種違法方式捕撈，因為用毒電炸魚捕撈的魚體會有明顯痕跡，偶爾在市場裡頭都會看見，差異是違法之人沒被逮到而已，要真正全面禁絕，恐怕還有一段路要走。