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起霧加低雲幕澎湖機場一度關閉　影響三班次205人

記者／陳洋報導

澎湖今天清晨出現霧氣，加上雲幕較低，澎湖機場評估後，考慮安全因素機場暫時關閉，總共影響三個班次、205人，但隨著氣溫升高，霧氣消散後，機場隨後於9點半開啟，班機恢復正常起降。

▲▼ 澎湖起霧加低雲幕 機場暫時關閉 影響三班次205人。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖機場今（26）日再因低雲幕影響，截至早上8：45止，有取消到離各3航班。（圖／資料照片）

澎湖機場暫時關閉，從第一班班機就開始受到影響，不少到機場準備搭機或接機的人都有點措手不及，在機場外等待接團的導遊人員說，到現場才知道機場因為天候關閉，班機暫停起降，這對他們來說很困擾，因為後面行程全部亂掉。

也有家長帶著小孩到了機場，才得知機場關閉，他說他要趁連假到小朋友到高雄看燈會，現在只好填候補等機會，從早上8點等到10點多，最後知道有補上，很開心。

準備到台灣就醫民眾說，都是到了機場才知道班機有異動，他已經另外訂了下午的班機，若沒候補到，只好搭下午的，就醫也就得延後。接機的家長也說，因為濃霧造成延後，他多等了一下，好在還等得到兒子放假。

▲▼ 澎湖起霧加低雲幕 機場暫時關閉 影響三班次205人。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖機場今（26）日再因低雲幕影響，截至早上8：45止，有取消到離各3航班。（圖／記者陳洋翻攝）

馬公航空站表示，今早因為天候關係暫時關閉機場，總共影響台北、台南、高雄三班班次，但隨著9點半天氣轉好後，已經恢復正常起降，飛台北的民眾都已經候補登機，候補飛高雄的較多，航站會密切注意輸運狀況。

▲▼ 澎湖起霧加低雲幕 機場暫時關閉 影響三班次205人。（圖／記者陳韋男攝）

▲班機恢復起降後，受延誤影響的民眾陸續透過候補的方式改搭其他班次。（圖／記者陳洋翻攝）

由於受到影響的班次都往後延，打亂民眾的行程安排，好在機場關閉的時間不算長，班機恢復起降後，受延誤影響的民眾陸續透過候補的方式改搭其他班次，預估到下午可以完成輸運。

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