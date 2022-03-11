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林智堅巡迴演講到建功高中　學生嗨爆催生大新竹輕軌

▲。（圖／新竹市政府提供）

林智堅巡迴演講到建功高中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市長林智堅啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，今（11）日來到建功高中，他以大家戲稱的「公園堅」說明，公園、學校、道路、地下道等建設都是市民需要與想要的，更透過設計力導入公共建設提升城市美感；近年也舉辦許多大型活動如新竹300、台灣設計展、新竹光臨藝術節，讓更多人看見這座城市的改變，最後林智堅市長也鼓勵年輕學子築夢踏實。

林智堅市長表示，今年是他最後任期，2月底開始他啟動小智返校日活動，預計到6月中有13個場次，要進到校園裡鼓勵孩子們，勇敢把年輕人的意見講出來，也要讓孩子們知道，這幾年來大家一起改造了一座城市-新竹市，透過設計力導入公共建設提升城市美感，完成許多不可能的任務，如兒童醫院、新竹市立動物園、公道三、竹科X等，也舉辦許多大型活動如新竹300、台灣設計展、新竹光臨藝術節，讓更多人看見這座城市的改變，也讓新竹人走路有風，更有認同感與光榮感。

林智堅市長說，「小智返校日」校園巡迴演講目前已舉辦三場，竹東高中、光復高中與建功高中，現場學生反應熱烈，他也深刻感受到教育改革後，學生們更懂得表達自我，他也期盼孩子們聽完演講後，更關心自己家鄉、城市。

今日建功高中演講，有學生大膽提意「新竹市舉辦動漫展」、也有學生要求「大輕軌趕快蓋」、還有學生拜託「竹竹公車重新規劃並串連」。

林智堅市長回應，竹市有風livehouse、體育館等場地，待疫情結束後，竹市也可考慮舉辦。另外，在交通議題上，大新竹最大問題就是竹市、竹縣分治，共同生活圈卻有兩個地方政府規劃，大輕軌部分竹市目前已完成可行性評估，竹縣仍待處理中。他也反問台下學生「知道解決辦法嗎？」，學生們熱情回應「大新竹合併」。

上周林智堅市長到光復高中演講，有學生犀利提問市長是否有女朋友，他兩度堅決回應：「絕對沒有！當然沒有！」。三場演講，學生在網路社群回饋也相當踴躍。其中，學生最關心的話題是林智堅市長的下一步，林智堅市長要不要選總統，及為何要蓋那麼多座公園，也歡迎大家至林智堅市長臉書（https://reurl.cc/ZroWOp）或instagram（@lin_chihchien）留言回應，校園巡迴演講場次接下來將至香山高中、中華大學、新竹高工、世界高中等。

林智堅市長表示，因任期即將屆滿，希望把握接下來的時間走進校園，與大家分享他的人生歷程，從大家最常寫錯他名字的「智」字開始，及當市長的初衷就是希望能改變自己的家鄉，為新竹打造更好的生活，透過設計力導入公共建設，翻轉城市，改造地下道、公園、新建絕美校舍等。

他更以大家戲稱的「公園堅」說明，這些建設其實都是市民需要與想要的，包括有小孩夜店之稱的關新公園，是爸媽孩子都能放鬆的好去處；百年新竹公園透過規劃整理，有動物園、孔廟，之前還迎來櫻花祭，吸引大量人潮；此外，如青草湖、隆恩圳、護城河、波光市集、東門城等，及近幾年啟動的新校園運動，重建近40棟校舍，這些建設完成後都讓市民很有感，更提升城市美感。

林智堅市長也強調，他上任後不僅沒有債留子孫，更還債32億元；並透過舉辦大型活動如新竹300博覽會、台灣設計展、新竹光臨藝術節，讓更多人重新認識新竹；而他去年提出大新竹合併升格，更是希望能藉合併讓事權統一、有資源做更多事，解決交通、環境、教育、醫療等問題。

「夢想往往一開始都只有一個人，然後一群人，最後大家一起分享這個喜悅。」最後，林智堅市長也勉勵大家，未來有無限可能，一定要勇敢作夢、築夢踏實。

建功高中蔡姓學生表示，聽完演講她終於了解，因為竹市兒童比例高，爸媽有需求，市長才會蓋公園，她也期待10年後自己也可以使用。不過，她更希望「大輕軌趕快做好」，解決可怕塞車問題。

光復高中許姓學生說，聽完演講感觸非常深，看見市長為了市民的居住生活，不辭奔波地向中央政府爭取經費，相信市長的努力大家有目共睹，也十分感謝市長對新竹的貢獻。學生鄭貽方說，第一次感覺和市長的距離那麼近，也更加了解到關於市長及新竹的故事，覺得小智返校日的活動很有趣。學生溫珮宸也認為活動非常精采、玩得很開心，更希望以後能持續辦理。

▲。（圖／新竹市政府提供）

林智堅巡迴演講到建功高中。（圖／新竹市政府提供）

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