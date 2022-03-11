你也中了嗎？網熱議10大分手理由　第一難熬釣出悲痛經歷

▲無論分手的理由是什麼，只有不愛了才是真的。（圖／取自免費圖庫Pickpik）

記者洪菱鞠／台北報導

分手的理由五花八門，一段關係的結束，無論原因是什麼，只有不愛了才是真的。在網路社群上，不乏有人訴說自己的失戀故事，也引起其他人共鳴，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤過去一年內「分手理由」話題的網路聲量表現，整理出2021年最受網友熱議的10大分手理由。

從觀察發現，最讓人無法接受的就是「劈腿」，不僅位居聲量第一，討論數更是超過6萬則，就有許多過來人分享自身的悲痛經歷，如「我們都拍完婚紗了，然後他跑去跟別人結婚」、「發現男友劈腿分手後，結果才發現我竟然是小三」等，各式各樣的故事也讓網友感嘆，真的要先培養看清楚一個人的能力。

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另有近5.5萬則討論「體態外貌」，也是不少人被分手的熱門原因之一，像是提到「前任說我太胖，帶出去沒面子，於是就分手了」、「說我單眼皮不好看跟我分手，既然一開始不能接受幹嘛交往？」，種種理由被總結「真的不愛了，什麼都是理由」，表示不需要因此失去對自己的信心，保持自信一定會找到真正適合的那個人。

至於「性生活」方面，許多人則是提到頻率、情趣不一，時間長久下來無法磨合，最終只好分手，其中有人說到「性生活不是唯一，但絕對也是感情關係中很重要的一部份」，直言若真的不適合，還是儘早分手對彼此都好。

「感情冷淡」、「遠距離」、「前任」、「異性關係」等，相處上甚至是有他人介入的問題，成了讓情侶最終選擇離開彼此的原因，有網友認為「因為疫情無法見面，感情也越來越淡」、「真的不要相信有另一半跟異性有純友誼，我就是這樣分手的」。

「金錢觀」不合、沒有「上進心」等現實面問題，也是令人心灰意冷為感情畫下句點的理由，有人分享因「家人反對」而無奈分手的經驗，像是「媽媽覺得男友長太兇，超瞎」、「家境比較差一點，被對方家長嫌棄」等，引起一片譁然。