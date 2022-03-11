基輔還能撐4～6週！烏軍「打了就跑」生效　美情報：俄初期戰略錯了

▲基輔郊區伊爾平市的一名男子帶著兒童逃難。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯出兵攻打烏克蘭超過2週，然而俄軍原先預計在短短幾天內就要攻下首都基輔，沒想到遭遇烏軍的頑強抵抗，如今氣候嚴峻，再加上後援補給線不足，使得俄軍侵略進度嚴重延宕。美國情報官員就透露，按照目前的戰況，即使俄軍持續包圍基輔，烏克蘭還能再繼續堅守基輔至少4至6週。

根據NBC引述美國一名情報機構的官員報導，儘管俄羅斯已經做好準備要在1至2週內打下基輔，但是想要完全佔領烏克蘭首都恐怕還需要更長的時間。這名官員表示，美國情報單位認為，俄軍想要奪下基輔至少還需要4至6週的時間。不過他也表示，預估是不穩定的，因為情勢隨時會發生變化。

▲▼俄羅斯進攻烏克蘭首都基輔的戰局仍陷入膠著。（圖／路透社）



事實上，俄羅斯總統普丁在2月24日正式攻進烏克蘭之前，一度認為俄軍在短短幾天內就可以佔領首都基輔，沒想到卻遇到嚴峻打擊。俄軍在最初的戰略出現一連串的失敗，使得烏軍在衝突中處於比預期中還要有利的位置。

烏軍透過2大戰術「雙管齊下」對抗俄羅斯大軍入侵，一是「打了就跑」的戰術，二則是加強大城市的防禦工事。該名官員表示，烏軍還有一個優勢，那就是在本國作戰，當地公民會提供軍隊有利的情報協助。

儘管如此，俄羅斯仍然處於強勢地位，隨著各地遭到俄羅斯斷水斷電斷食糧，接下來的情況將會越來越絕望。

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