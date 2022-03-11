世新資傳系畢業生月薪直逼4萬　平均薪資高出全國33%

▲世新資傳系新鮮人月薪直逼4萬，畢業生平均薪資高出全國33%。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

不少大學生畢業後進入社會，通常面臨起薪偏低困境，而根據109學年度世新大學畢業生流向調查顯示，世新畢業生平均薪資為3萬2320元，與勞動部公布各職類別薪資調查中，大學畢業新鮮人平均月薪2萬8719萬元相比，高出近13%，尤其世新資傳系畢業生更高達3萬8303元，起薪近4萬元，連續兩年蟬聯全校之冠，更高出全國平均33%。

世新資傳系系主任阮明淑指出，我們培育的是數位時代的資訊整合人才，世新資傳系學生兼具資訊與傳播跨域能力，比起同儕更具競爭力，所以資傳系畢業生起薪近4萬元月薪，連續兩年蟬聯全校之冠，更高出全國平均33%，也代表世新資傳系畢業生深獲企業主青睞。

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▲世新資傳系畢業生平均薪資高出全國33%，圖為該系學生到KKTV實習。（圖／世新大學提供）

阮明淑進一步說明，資傳系培養的是數位時代的資訊設計師，在數位匯流時代，整合能力至關重要，資訊設計、知識加值、網路傳播為系上課程三大核心，培養學生跨領域的整合力，而且資傳系在培養學生就業準備上，不但配合課程教學，安排學生進行個人履歷撰寫、團體模擬面試等求職準備，實習課程更銜接職場專業，媒合學生至公共電視、KKTV、伊林娛樂等不同產業實習，開拓職場視野，故學生畢業滿一年的平均薪資，在疫情下仍年年增長。

▲世新資傳系畢業生柯曉君表示，透過系上實習讓自己提早學習強化溝通與整合事務能力。（圖／世新大學提供）

YouTube團體「上班不要看」，頻道訂閱數近90萬，團員之一的「麻希」楊芷宜，就是世新資傳系校友，楊芷宜認為，世新資傳系相對於他校，較著重系統與分類，畢業後無論對影片、網頁、程式或企劃都有基本概念，出社會後自然比別人多一分競爭力；另一名資傳系畢業生柯曉君也表示，透過系上產學合作的實習機會，體會到能將興趣結合工作領域的可貴，讓自己提早學習強化溝通與整合事務能力，畢業後與企業間的銜接也能更快速熟悉，「在資傳系實習給我圓夢的感覺。」