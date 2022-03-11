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俄富豪急了：轉移資產要多久？　狂叩「這國家」的律師

俄羅斯不少有錢人，都在詢問如何把資金轉移到杜拜。（示意圖／Pixabay）

▲俄羅斯不少有錢人，都在詢問如何把資金轉移到杜拜。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

俄羅斯出兵進攻烏克蘭，西方國家以違反國際法為由，紛紛祭出經濟制裁，當中就有不少俄羅斯有錢人位於國外銀行的資產遭到凍結，隨著制裁影響越來越鉅，媒體報導，越來越多俄國富豪開始打電話給阿拉伯聯合大公國的律師，詢問轉移資產需要多久的時間。

綜合外媒報導，在各國紛紛表態支持或是反對俄羅斯時，阿拉伯聯合大公國拒絕表達立場，加上杜拜是海灣地區自由的金融和商業中心，這向俄羅斯人發出信號，那就是「把錢放在那裡是安全的」。

一間大型瑞士私人銀行的高級銀行家和一位知情律師就表示，現在有一些俄羅斯富豪把資金放在瑞士或是英國倫敦，但現在兩國都對俄國發動制裁，所以他們不得不把錢移出來；該名律師長駐杜拜，他表示，公司已經收到不少俄羅斯的詢問，問他們可以多快把數億美元的資金轉移到杜拜。

儘管如此，受到西方國家制裁影響，許多阿聯的金融機構不得不謹慎處理，加上防制洗錢金融行動工作組織（FATF）上周才將他們列為「灰名單」如果阿聯真的要接收俄羅斯的資金，可能必須比平時更加小心，避免自己也遭到歐洲國家制裁。

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