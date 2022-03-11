女談判分手遭刺胸奪命　醋男痛下殺手...竟是口罩國家隊員工

▲台南市佳里區發生情殺命案，42歲越南籍阮姓女子，遭38歲黎姓男友持刀刺殺左胸心臟部位，經送醫急救仍傷重不治身亡，警方封鎖現場調查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里區佳興里10日晚上發生1起情殺命案，42歲越南籍阮姓女子，遭38歲黎姓男友持刀刺殺左胸心臟部位，經送醫急救傷重不治身亡，警方查出阮女認為黎男太愛吃醋，多次提出分手，雙方曾爆發衝突，案發時雙方相約至友人處談判，阮女提分手引起黎男失控持刀刺殺對方逃逸，警方全面策動緝捕中。

據了解，42歲阮女多年前嫁來台灣，跟丈夫離婚後到台南北門一帶租屋，從事殺魚相關工作，近年來阮女認識在口罩工廠工作的38歲黎姓男子，2人墜入愛河交往，但阮女認為黎男太愛吃醋，常有情緒性行為，阮女多次提出分手，雙方曾爆發衝突，但並未向警方報案。

10日晚間7時許，阮女跟黎男約好前往同鄉女友人的租屋處談判，3人飲酒緩和氣氛，阮女再度提出分手，沒想到黎男竟當場情緒失控，拿出水果刀猛刺阮女左胸，見阮女倒臥血泊中後即奪門而逃。

台南市消防局據報派員到場搶救，消防人員到場發現阮女，遭人持刀刺殺胸部心臟，送醫時已無呼吸心跳，經以救護車送佳里奇美醫院急救，仍因傷重經搶救仍宣告無效身亡。

台南市警佳里分局案發後馬上派員到場，封鎖現場勘查蒐證，並查出阮女與其同是外籍移工的黎姓男友疑似有感情糾紛，而遭黎男持刀刺殺左胸刺中心臟要害身亡，警方查出黎男是在台灣口罩隊工廠工作，除報請檢察官指揮偵辦，並會同刑大科偵隊漏夜採證布線追緝黎男到案。

據了解，黎男係外籍移工，在沒有外援的情況下，想逃亡並不容易，目前警方全力監控策動他出面投案外，並循線積極追緝黎男到案中。