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大陸 大陸焦點 特派現場

吉林農科爆疫情「學生上網求助」「書記拔官」壓輿情阻熱搜挨轟

記者魏有德／綜合報導

大陸吉林昨（10）日再增本土感染者246人，以農業科技學院師生確診病例數較多，形成校園聚集性疫情。不過，該校校方自疫情出現後，僅採取全體就地隔離的處理方式，未分流染疫學生，甚至讓學生自行在網上求助，包括日常生活用品及女性衛生用品都缺乏。而校方沒有解決學生問題，在微博上壓輿情的「鴕鳥式」作法，終致學校書記直接被「拔官下台」。

▲吉林農科學院疫情。（圖／翻攝微博）

▲吉林農科學院隔離學生透過微博向外界求助。（圖／翻攝微博）

疫情出現後，有部分吉林農科的學生在微博上貼文稱，校方將圖書館當作隔離場所，卻未能將染疫者和密接者嚴格區分，在同一場域裡形成交叉感染，導致疫情加劇。此外，也有在寢室隔離的學生因來不及準備而缺少飲用水和女性衛生用品，向校方反映無果，只能上網對外界求助，這才讓官方重視，揭開校方掩蓋疫情、處置失當的行為。

▲吉林農科學院疫情。（圖／翻攝微博）

▲吉林農科學院學生排隊等待轉運隔離。（圖／翻攝微博）

中共吉林省委10日迅速將吉林農業科技學院「一把手」黨委書記張立峰拔官，指派總督學岳強兼任該職務，同時，當地政府也派出約30多輛大型遊覽車前往學校接人，將陽性病例的密接、次密接學生轉運出校，避免持續交叉感染擴大疫情。

▲吉林農科學院疫情。（圖／翻攝微博）

▲吉林農科學院疫情轉運工作直至晚間才結束。（圖／翻攝微博）

吉林農科令外界傻眼的處置方式在微博上發酵後，《環球時報》前總編胡錫進也在自媒體上發文痛批，出了問題不實事求是處理問題，不認真安撫廣大學生和群眾，而是花精力壓輿情，阻熱搜，這是惡習頑疾，「現在吉林農業科技學院黨委書記的官帽子丟了，撤得好！對關鍵時刻不作為不擔當不解決實際問題的官僚主義者，就是不該留情！」

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