夫掛「4顆橘色小球」在車上！妻聞香狂讚　真相曝網笑：你慘了

▲妻子讚味道很香。（圖／翻攝自好市多 商品消費心得分享區）

記者施怡妏／綜合報導

避免馬桶堆積尿垢，或留下異味，許多人會掛上清潔球，沖水之後就會有香香的味道，不過，竟然有網友拿來當作芳香劑使用，一名男網友表示，最近去好市多買到好物，放在車上芳香劑使用，結果老婆誇說「味道很不錯」，沒想到芳香劑本人竟然是用馬桶清潔球，原PO笑說「我該告訴她真相嗎？」

男網友在臉書「COSTCO 好市多商品消費心得分享區」發文，日前在逛好市多購入一款清潔球，雖然該產品是用來掛在馬桶內側的清潔香氛球，由於味道實在太濃郁，又是好聞的蘋果香，因此突發奇想放在車上當作芳香劑使用，沒想到老婆聞到味道後竟說「車子裡芳香劑味道不錯」，讓他頓時很尷尬，「我該告訴她真相嗎？」

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貼文一出，網友們笑翻，「一旦知道真相，以後ㄧ上車都會很想上廁所」、「讓別人告知那就太尷尬了」、「晚上回家，發現每個衣櫃也都放一個，淡淡蘋果香」、「床頭櫃可以放一個，反正老婆喜歡」、「可以實驗看看不碰水能香多久」、「被清潔球耽誤的芳香劑」、「車上掛完在掛馬桶好省錢」、「想活下去就閉嘴」。

▲原PO求問「該告訴老婆真相嗎？」（圖／翻攝自好市多 商品消費心得分享區）

不過，有網友建議，還是把清潔球放在屬於它的地方，「常吸芳香劑對身體不好，特別是小孩，保持乾淨就好」、「車很小，還是讓自然空氣流通比較好」、「看一下成份是什麼，有的東西吸入人體內是不好的」、「車子不要放，要放買一包木碳，便宜又除臭」、「還是別用好，因為車內溫度高，如果內容物融合產生有毒氣體，吸入肺部是會受傷的」。

事實上，該產品全名為「Bref妙力懸掛式馬桶清潔球」，擁有獨特德國專利科技，多種功效配方，主打「每次沖水都除菌潔淨」！擁有6種香氣選擇，尤其是水漾玩香系列，獨家Aqua Active科技，每次沖水都可以享受不同的香氛氣息，產品包裝說明表示，每次沖水都可以自動清潔馬桶，有效除菌達99%，且能預防馬桶內緣生成水垢、避免汙垢附著，掛在馬桶側邊，沖水才會釋放香氣，不怕泡到沒味道，使用時間更持久。