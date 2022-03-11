林北壞掉了！教召開「無敵星星」要全休　醫官曝好興奮畫面

▲退伍後仍有機會被教召。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

「史上最硬」的14天新制教召登場，引發網友討論。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲分享，自己當兵時遇到一名召員要求「無敵星星全休」，結果他回「這全休開不出來，你很健康啊，回去操課吧。」他回憶，當時雙方差點要以武會友，「哇，那個畫面我想起來還是好興奮R。」

「教召也是有高玩（高級玩家）的。」杜承哲10日在臉書說，醫官時在新訓旅，有一陣子也接教召，某一次召集才第一天，就有教召員跑來拍桌喊，「林北要全休啦！林北歸組壞了了，不能操課啦！」

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杜承哲解釋，全休的意思就是無敵星星，醫官開證明說這個人今天可以休息放題（放題，日文指自由之意），沒人可以叫他幹任何事就對了，「啊我就年輕氣盛啊，看他聲音比我還大，就回說，『這全休開不出來，你很健康啊，回去操課吧』。」

▼許多人都被教召過。（圖／資料照／記者李毓康攝）



杜承哲回憶，當時該男還繼續嚷，「要是我走出醫務所，出什麼事情你負責嗎？！」杜表示，「剛好我們什麼不多，醫務所是聯勤加後備，醫官超多好像有6、7個吧，全部出來差點要以武會友了。」

「哇，那個畫面我想起來還是好興奮R（鼻孔噴氣）。」杜承哲指出，後來學到，只要讓同袍請長官過來，跟他報告這個人能檢查到的一切正常就好了。

杜承哲說，反而後來有一次新訓，遇到一個弟弟真的中暑，還一直跟他們說自己沒事，精神很好、能跑能跳的，但體溫怎麼量都是40度，費盡全力使用所有方法在幫他降溫，還好最後成功了，「很有事的人常常根本沒事，真正有事的人也常說自己沒事。」