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延長4個月役期？　邱國正證實：研議中

記者陳俊宏／綜合報導

現在役男要服4個月的軍事訓練役，最新網路民調顯示，有近8成網友贊成延長役期。對此，國防部長邱國正表示，國防部早就有一個編組在進行研議，國防部會統一參考各方立論，不管是女性要加入徵兵等都可做研討，國防部樂見大家共同愛國。

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲▼現在役男要服4個月的軍事訓練役。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

被稱為「史上最硬」的14天教召從3月5日開始，一共有400名召員受訓。邱國正8日在立法院被媒體問及，有教召員「哭哭啼啼」一事，他表示，「我看到這一幕覺得，愛情、親情真的很偉大，對不對？」但他也說，該做的還是要做，這是法律的問題，教召也是為了國家好，「我很佩服他們。」

對於有民眾質疑教召公平性，網路上甚至流傳有「5類人中籤率超低」。對此，邱國正強調，假如有人大小眼，「教召員有證據的話，我絕對辦到底」，教召一定是經過電腦選員，每一年分成哪幾批都會全部公告。

此外，根據近期一份網路民調顯示，有近8成網友贊成延長役期。邱國正指出，這個議題現在很熱門，國防部早就有一個編組在做研議，各方所提出的立論都有其基礎，尤其當前環境更會造成這種議題，國防部會統一做參考。

邱國正說，民調固然是參考之一，但也要看年齡層，這些議題都是可以研議的，不管是女性要加入徵兵等都可做研討，國防部樂見大家共同愛國。

▼最新民調顯示，有近8成網友贊成延長役期。（示意圖／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

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