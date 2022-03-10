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「嗜血金剛」高空徒手抓海鷗！下秒猛砸爆頭碎屍開吃　驚悚畫面曝

@just_b3c lovely family day at #chesterzoo #byebyebirdy #fyp #monkey #seagull #naturalhabitok ♬ I Believe I Can Fly - Charlie Grönvall

記者葉睿涵／綜合報導

英國最近有民眾目擊，位於柴郡的切斯特動物園（Chester Zoo），有隻彪悍的猴子爬上6公尺高的長桿上，徒手抓住一隻凌空飛過的海鷗，並在眾目睽睽下，將海鷗砸死、撕碎吞食，讓在場的所有人無不想起電影《金剛》中的經典畫面，而將這隻恐怖猴子稱為「嗜血金剛」。

綜合外媒報導，從現場畫面可見，當時這隻金腹捲尾猴正直立站在一個6公尺高的桿子上，而身邊則有多隻海鷗在空中盤旋。突然，猴子猛地伸出雙手，一把抓住其中一隻凌空飛翔的海鷗，接著用力將牠砸向木桿，直到海鷗再也沒有動靜後，才肯罷休。

▲▼猴子徒手抓住一隻凌空飛過的海鷗後，將海鷗砸死、撕碎吞食。（圖／翻攝自TikTok／just_b3c）

▲猴子徒手抓住一隻凌空飛過的海鷗後，將海鷗暴力砸死、撕碎吞食。（圖／翻攝自TikTok／just_b3c）

目擊這起血腥虐殺事件的亞當森（Bec Adamson），立刻掏出手機拍下這驚悚一幕，並將其上傳到網上。她表示，猴子虐殺海鷗的這一幕實在很可怕，也讓她想起了經典電影《金剛》中的標誌性場景，猩猩在帝國大廈上撞毀了一架飛機。

亞當森指出，「這根本是真實版《金剛》，猴子當時超用力地猛擊海鷗、狂扯牠的羽毛，這隻猴子真的很有攻擊性，也很瘋狂！猴子在砸死海鷗後，還將海鷗的屍體撕碎吃掉。我注意到猴子還舔掉了手指上的鮮血，太嗜血了！」

猴子攻擊海鷗還撕爛吃掉的影片在TikTok曝光後，已吸引逾200萬人觀看。不少網友認為，這真是一部可怕的影片，「真的好殘忍啊」、「這場景太可怕了」，但也有網友認為，這只是自然界再正常不過的現象，甚至還有人開玩笑道，「你們都猜錯了！這其實是新一部《金剛》的拍攝現場」。

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