台南担仔麵創辦人許穆生逝世享耆壽90歲　一手打造華西街凡爾賽宮

▲台南担仔麵創辦人許穆生逝世。（圖／資料照片）

記者黃士原／台北報導

位在台北華西街的「台南担仔麵」曾經奪下米其林一星，店內華麗的歐風裝潢更讓人驚嘆，因此有「華西街的凡爾賽宮」之稱，不過創辦人許穆生傳出已經在2月22日逝世，享耆壽90歲，3月12日舉辦告別式，而台南担仔麵餐廳這一天公休一天。

位在台北華西街的「台南担仔麵」由許穆生創辦，25歲就推著麵攤賣麵。他很喜歡走訪歐洲，想去看看國外和台灣的不同，同時也愛收集古董，常常親自帶著花瓶、櫃子回台佈置，連開船的「船舵」都成牆上掛飾，而從食物到整間店的設計都還留著60年前的初衷，連當年討生活的「電線桿」都特別留存，直挺挺的佇立在店內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南担仔麵除了確保餐飲品質，連餐具都相當講究，店內茶杯使用精品愛馬仕，一個要價萬元。（圖／資料照）

台南担仔麵餐桌的擺設很簡單，筷子、湯匙、叉子等基本餐具都有，但個個要價不菲，整張桌子的器具加起來就值上萬塊。發言人紀政漢說，很多餐廳都不敢用很貴的餐具，但創辦人就是覺得食物是第一重點之外，也要讓客人有第二重享受，整頓飯吃下來是非常高雅的。

台南担仔麵是最早把昂貴的英國百年典雅瓷器品牌「Wedgwood」用在餐廳，光一雙筷子就要8千元，1張椅子8萬元，是開創「器皿精緻化」的指標店家，而且創辦人帶人帶心，從麵攤做到氣派麵店，不要說吃了40年的老顧客，台南担仔可是連員工都忠誠，這些就是屹立不搖60年的原因。

▲很多年輕人誤以為台南担仔麵是間很一般的餐廳，但沒想到其實是「超頂級豪華」。（圖／資料照）

台南担仔麵以「台式高檔海鮮」為名，是台灣始祖，全部採現點現做，有分套餐式和單點式，價位約1,500元到5,100元不等，除了担仔麵，鮮露蒸龍蝦、香酥鮮蝦捲、清蒸石雕魚都是饕客最愛的菜。走過這麼多年的好滋味，難道不曾有過開分店想法？紀政漢不諱言，的確有不少客人想投資加盟，但為了確保品質，還是婉拒了，所以台南担仔麵就是華西街僅此一家。

▲鮮露蒸龍蝦。（圖／資料照）

被稱「華西街裡的凡爾賽宮」，雖然店名為「台南担仔麵」，美食家李昂則是笑談這就是第2點讓人喜歡的理由，這邊的「菜都很好」，尤其以海鮮為主，全採現撈，充分把台灣海鮮精緻、頂級化，同樣開了風氣之先，最推崇是清蒸魚類。除此，還能吃到傳統台菜，將一碗擔仔麵變成店裡的招牌，光這一點就非常了不起。