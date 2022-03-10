喝掛醒來下身赤裸！正妹驚見用過保險套崩潰　噁男35分完事下場慘

▲正妹夜店醉倒慘遭撿屍，崩潰報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

台中一名女子到夜店狂歡，卻不勝酒力醉倒，被一名男子阿義（化名）撿屍帶到摩鐵性侵，整個過程阿義只花了35分鐘就獨自離開。直到女子酒醒後，發現自己下身赤裸，身旁還有用過的保險套，才驚覺遭到性侵，立即報警。阿義到案後否認犯行，還稱2人是「手牽手」進摩鐵，但被監視器打臉，一、二審法官審理後，依法判阿義3年4個月徒刑。

根據判決，女子2020年8月21日晚間到台中X-CuBe夜店狂歡，但因不勝酒力醉倒。阿義見狀認為有機可乘，便將女子帶離開夜店，隨後搭車到摩鐵性侵得逞。隔天下午，女子酒醒後發現，自己手機遺失，且下身赤裸，隱形胸罩也不見，身上還有多處不明瘀青，身旁甚至有用過的保險套，於是立即向摩鐵借電話打給男友，表示自己可能遭到性侵，隨後也詢問自己是如何進到摩鐵、誰帶她來等。

後來女子自行離開摩鐵，並在男友陪同下到醫院驗傷報案，而警方也隨即查出全案為阿義所為，立即通知阿義到案說明。

阿義到案後矢口否認犯行，辯稱事發當時女子是跟她手牽手一同進入摩鐵，女子並沒有喝醉，而他帶女子進到摩鐵後就隨即離開，是摩鐵人員打電話說女子在亂，他才又返回與女子發生關係，堅稱2人是合意性交。

不過，法官審理時勘驗摩鐵監視器畫面，發現女子當時已呈現泥醉、全身無力的狀態，腳步還搖晃不穩，甚至癱坐在地上雙眼緊閉，明顯就是意識不清的狀態，且2人素昧平身，也沒有任何證據可證明雙方有性交易，女子應無可能會在此情況下同意跟阿義發生關係，法官因此不採信阿義說法，認定其罪刑，一、二審均將他依妨害性自主罪判處3年4個月徒刑。全案仍可上訴。