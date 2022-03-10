北京一邊援助烏克蘭500萬　大陸官媒一邊強化俄羅斯軍隊正面宣傳

▲烏克蘭居民準備從基輔撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

針對俄羅斯以武力入侵烏克蘭，導致烏克蘭眾多人民流離失所，而一向與俄羅斯友好的北京當局，近日同意援助烏克蘭500萬人民幣；但在此同時，中國官方媒體也開始強化指控烏克蘭說謊，並替俄羅斯軍隊宣傳其在烏國內進行人道救援。

對於中國表示願意捐款500萬人民幣給烏克蘭一事，一位熟悉國際事務的涉外幕僚接受訪問時表示，近期國際社會反侵略、反普丁的聲浪漸大，連帶中國也感受到這股國際孤立侵略者的氣息，這讓「今日烏克蘭，明日台灣」的認知作戰收不到效果，國際社會的氛圍，讓中國的國際形象再次受挫，反而加大挺台聲浪。

有關中國的「小額捐款」，這位幕僚分析，這不外乎為了清洗形象，避免俄羅斯這樣的侵略暴行，也被對照正在威脅台灣的中國，甚至在國際輿論上已經出現了「今日普丁，明日習近平」的對照敘述，讓北京更感進退失據。

不過，在北京同意援助烏克蘭500萬人民幣的同時，有外媒報導指出，中國官方媒體派記者隨俄羅斯軍隊進到烏克蘭戰地進行採訪，指控烏克蘭說謊，並替俄羅斯強化正面宣傳。對此，外媒主播在報導中表示，除了俄羅斯媒體外，有一個國家採訪烏克蘭的角度跟全世界都不一樣，跟隨侵略軍前進，就是中國。

此外，中國平面媒體報導也特別就俄羅斯軍隊，對於烏克蘭人民展開人道主義援助進行著墨，並公布多張民眾聚集領取物資的照片。

對此，另一位熟悉國際事務幕僚受訪表示，中國一方面「小額捐款」，另一方面又加強美化俄羅斯侵略行為的宣傳工作，足以證明是採取兩面手法；若依此邏輯，未來倘若中國侵犯台灣，勢必一邊武力侵略，一邊宣傳人道救援，採取心戰策略，並搭配台灣內部協力者散佈更多投降主義氛圍，目的在模糊「真正侵略者」的認知錯亂

▼ 烏克蘭首都基輔西郊伊爾平市（Irpin）遭俄軍空襲，造成數人死傷。（圖／達志影像／美聯社）