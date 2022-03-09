限量開賣！超可愛「縮小版超商物流車」來了　還有門市造型悠遊卡

▲Hi-Life VIP APP滿5週年推出紀念模型車、悠遊卡。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！就有超商為慶祝會員APP滿5週年，推出限量「1：76紀念模型車」，小巧可愛的物流車上印著超商LOGO，尾板還真的可以動，超級可愛，另外，同步還有限量「門市造型紀念悠遊卡」，有興趣的民眾千萬要把握機會。

為慶祝萊爾富「Hi-Life VIP APP」滿5歲，即日起至4/5祭出「會員5週年慶」活動，打造限量「紀念模型車」，以熱銷物流車款三菱Fuso Canter為主題，設計1：76模型車，細緻仿真外觀細節，就連尾板也可以動，而萊爾富其實曾在2020年推出限量300台30週年紀念車，當時上市不到1分鐘就售完，這次終於又要開賣5週年紀念車，喜歡收集模型車的粉絲們絕對不要再錯過。

▲活動期間憑點數即可以優惠價購買紀念模型車與悠遊卡。



活動期間至Hi-Life VIP APP憑400點即可用299元入手5週年模型車，同時本次活動還有史上第1個Q版「門市造型限量紀念悠遊卡」，憑400點加價250元就能收藏，以上紀念品每位會員皆限購2個，且凡購買模型車或悠遊卡皆可額外再獲得10元購物金（消費滿125元即可折抵）。

▲「經典八大超跑模型」集點送分為A、B款，每款各限量1萬組。（圖／記者周姈姈攝，下同）

7-11將於3/10起帶來最新「經典八大賽車超跑模型」集點送活動，推出限量1:43經典模型車組合，分為A、B款，每款各限量1萬組，每台模型車皆由原廠授權製造生產，按照真車比例縮小（1:43），車身主體採用鋅合金鑄造並使用原廠LOGO，每個細節都超精緻，打開車門還可看到內裝結構。

A款有義大利藍寶堅尼、英國賓利、德國BMW以及美國福特 B款則有義大利瑪莎拉蒂 英國麥拉倫、德國賓士以及德國奧迪。

▲每台模型車皆按照真車比例縮小。



▲憑購買A或B組發票即可參加抽獎活動，有機會將真的瑪莎拉蒂開回家。

為了讓超跑迷能快速搜集，7-11自3/10下午3點起至3/11止搶先祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購，購買後上網登錄發票還可參加抽獎活動，將價值358萬的瑪莎拉蒂開回家，而正式集點送活動將在3/12下午3點起登場。