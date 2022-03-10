明年7月後新進公務員　退撫方案將改為「確定提撥制」

▲政院修法，擬將退撫制度改為「確定提撥制」。（示意圖／123RF）

記者陳家祥／台北報導

行政院10日院會將拍板退撫新制的相關修法，退撫新制將由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，適用2023年7月1日以後新進公教人員。未來將設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用。

根據政院規劃，10日將通過「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例」草案、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第98條、第100條修正草案，以及考試院所擬「公教人員保險法」部分條文修正草案。

為了說明退撫新制，政院將在院會記者會後加開記者會，由行政院政務委員林萬億、考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮及教育部次長林騰蛟出席明天政院院會後的記者會。

銓敘部在日前已提出《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》修正草案，預計最快在2023年初任的公務員將適用此法，未來退休後，將採行「確定提撥制」，強化個人退休金財務自主性及兼顧退休所得適足保障。

草案指出，參酌當前世界先進國家公部門退休年金機制之改革經驗，近年來趨 勢係由「確定給付制」改為「確定提撥制」，降低退休基金之財務壓力，並兼顧 國家資源之合理分配。

草案明定，會設立個人退休金專戶，由公務人員於在職期間與政府共同撥繳費用存入該專戶累積孳息，並輔以自主投資理財平台、完善退休金自主管理機制、定期教育訓練及稅賦優惠設計等配套措施，使其專戶增加孳息，維持退休所得之適足性並兼顧政府財政負擔。