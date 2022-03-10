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大陸 大陸焦點 特派現場

陸本土新增「402＋435」分布15省市　上海再增2例台灣輸入

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

▲吉林長春民眾連夜進行大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（10）日公布，3月9日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例528例。其中，本土病例402例（吉林、山東、甘肅、陝西、天津、廣東、江蘇、河北、北京、遼寧、上海、內蒙古、浙江、雲南、山西及河南），境外輸入126例。無症狀感染者586例，含本土435例及境外輸入151例。

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海新增2例自台灣輸入確診案例。（圖／CFP）

本土新增確診方面，402名患者分布於（吉林165例；山東66例；甘肅66例；陝西21例；天津19例；廣東17例；江蘇13例；河北10例；北京4例；遼寧4例；上海4例；內蒙古3例；浙江3例；雲南3例；山西2例；河南2例）。

境外輸入確診者則有126人，以上海的42例人數最多。根據上海疾控中心報告顯示，病例1為台灣民眾，「在台灣地區探親，自台灣地區出發，於2022年2月25日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。」

病例21則為陸籍人士，2022年2月20日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

此外，上海新增治癒出院18例中，有2例來自台灣，香港9例、阿拉伯聯合大公國2例、新加坡1例、加拿大1例、塞爾維亞1例、日本1例及美國1例。

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