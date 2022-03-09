已經墮胎2次…16歲少女遭父「強行連結」：敢說出去就殺了妳

▲少女聲稱遭父親伸出狼爪。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名少女自幼喪母，爸爸又因吸毒等前科經常進出監獄，國中時期被其他不良少年玩弄，在13歲、14歲各墮胎一次。爸爸於去年出獄後，原本說好要為了女兒痛改前非，還帶她去教會，但到今年2月，家家戶戶歡喜過新年，年滿16歲的少女卻是痛哭流涕跑去親戚家！原來爸爸對她殘忍性侵。目前少女由社會局安置中。

知情人士透露，現年46歲父親（化名阿鍾）從年輕時就因為吸毒、強盜、詐欺等案件頻繁進出監獄，而少女（化名：小花）在很小的時候，母親就因為癌症過世了，小花國中畢業後沒再升學，只能自己想辦法打工買吃的或是借宿朋友家，在13歲及14歲時交友不慎各墮胎一次。

知情人士說，大約半年前阿鍾出獄後，曾向親友表達自己已經痛定思痛，也想跟小花修復親子關係，還跑去小花當時的男友家，把小花接回來，一開始看他們父女倆互動算融洽，但就只是一開始！

知情人士補充說，原本看阿鍾表現很正常，還會帶小花去教會、買新衣服之類的，但過沒幾個月，他又開始吸毒、酗酒、跟其他人發生衝突等問題，我們有嘗試打電話關心，但阿鍾通常都在喝酒。

▲少女在過年期間跑去親戚家痛哭流涕，表示想獨自到中部生活，不想再跟爸爸有接觸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

知情人士無奈說，今年過年期間，小花哭著跑去一個親戚家，一邊哭一邊說要離開父親，而且越遠越好，甚至想自己一人躲去中部過生活，不管多辛苦都不想再跟阿鍾有任何接觸，當時我們有問，「到底發生什麼事情？」但小花就是一直哭不停。

小花情緒比較冷靜了才說，「如果我講出來的話，爸爸會殺了我！」知情人士表示，後來我跟小花的其他好友打聽得知，她被爸爸性侵了…可想而知，她心裡創傷有多大！附近居民補充說，前科累累就算了還強姦自己的女兒，這種人怎麼可以再放出來。

據了解，小花被爸爸性侵後，獨自到醫院就診驗傷，後來院方發現不對勁，進而通報社會局安置，日前社工帶著小花到警局製作筆錄，描述獸父的行徑。但對於性侵女兒一事，阿鍾於本月6日到案向警表示，「我絕對沒有性侵女兒！」矢口否認犯行，詳細案情仍有待釐清。