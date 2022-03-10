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俄央行出招！他喊「就是湯姆熊」　揭這場戰爭最好結局

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯央行宣布新措施，未來半年禁止民眾將盧布兌換成外幣，但外匯可換成盧布。對此，「MedPartner 美的好朋友」粉專說，這就是湯姆熊啊，「這場戰爭已經註定沒有贏家，最好的結局，大概是俄羅斯自己有人起來把普丁做掉，不然所有人都是一起陪葬。」

俄羅斯央行9日宣布這項「臨時命令」，自3/9開始至9/9為止；另外，民眾不管擁有任何外匯帳戶，最多只能領「1萬美元」現金，超過者就只能換成盧布。

▲▼俄羅斯法定貨幣、盧布、貨幣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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▲▼盧布狂貶值。（圖／翻攝免費圖庫pixabay、路透）

▲▼盧布,俄羅斯幣值。（圖／路透）

對此，「美的好朋友」表示，這個真的滿屌的，俄羅斯央行公布，接下來6個月，你如果有外幣的人可以換成盧布，但有盧布的人不可以換成外幣，「基本上這種做法大家也不陌生，這就是湯姆熊啊。只能用錢換成湯姆熊代幣，但是湯姆熊代幣不能換成在外面可以用的錢。」

「美的好朋友」指出，可憐的俄羅斯人，多數人一輩子打拚的財產，都變成俄羅斯歡樂世界代幣，而且可以換的東西品項跟數量都越來越少，想拿代幣換贈品，現在連麥當勞跟肥宅快樂水都換不到。

「美的好朋友」說，至於跟普丁很好的寡頭們，早就換好一堆美金、黃金，甚至是加密貨幣在國外happy啦，「這場戰爭已經註定沒有贏家，最好的結局，大概是俄羅斯自己有人起來把普丁做掉，不然所有人都是一起陪葬。」

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