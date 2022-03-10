外交部稱中國犯台必付慘痛代價　邱國正：講真的大家都很慘

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，外交部近日指出，國際民主國家不會容忍以武力破壞任何國家領土主權完整，「若中國錯估情勢，對台採取軍事行動，必將付出慘痛代價」。對此，國防部長邱國正10日表示，作戰之前都要經過一番考量，「他真的要多考慮，一旦作戰的話，講真的大家都很慘」。

立法院外交及國防委員會10日邀請邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局長陳明通等人就「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」為題提出專案報告，並備質詢。

外交部在書面報告中指出，中國政府應該瞭解，俄烏情勢讓國際社會更加高度關注台海安全，國際社會的民主社群也不會容忍以武力破壞任何一個國家的領土及主權完整，避免危及區域的和平穩定，倘中國錯估情勢對台採取軍事行動，必將付出慘痛的代價。

邱國正會前受訪時表示，作戰大家都不願意，作戰之前都要經過一番考量，「我們講勝兵先勝，要經過一番思維，他真的要多考慮，慘痛不慘痛，一旦作戰的話，講真的大家都很慘」，以前不管是抗戰也好，或者古代很多的作戰經驗，「到最後不然就慘勝，就算勝的一方也慘勝」。

邱國正強調，國軍避免作戰，不會特別彰顯出來，「兩個眼睛都是始終開到的，耳朵都是一定聽到的，但嘴巴是閉攏的」，國防部不會多做討論或跟大家辯論，國軍就是靜觀其變，都要有所準備及因應，國防部一直把握這個原則，所以不會參與任何論壇，但是都會列為參考。

有關未來役期是否延長至一年，邱國正則表示，這個議題很好，大家都有所主張，但是各有各的講法，自己也民調也看過，裡面有年齡層的差別，國防部都會列為參考。

邱國正說，怎麼樣讓大家都能夠接受，而且合理地讓役期延長到某個地步，戰力的的確確可以看到，「哪怕將來再回來教召，基本的戰力能夠彰顯出來」，國防部會從這個方面努力，但是到目前還沒有一個定論。

另外，邱國正也提到，持久消耗戰要看環境，烏克蘭因為地方大、也有時間可以扭轉，這是因地而異，但是台澎防衛作戰的狀況不太一樣，「以前人家抗戰為什麼以空間換取時間，就是這個道理，戰場環境不同」。