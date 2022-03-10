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社會 社會焦點 保障人權

花心人夫斷腿被放生　小三照顧18年遭正宮告討百萬！結局曝

記者黃翊婷／綜合報導

新竹劉姓男子婚後外遇不斷，交往多名女友，後來因為工作受傷，平時依賴義肢行動，但妻子和家人都對他不予理會及照顧；黃姓女子覺得劉男很可憐，於是幫忙照顧，結果兩人日久生情，進而同居。事後黃女被劉妻指控是小三，遭提告求償100萬元，但新竹地院法官認為她已經照顧劉男長達18年，最終輕判應賠償10萬元較為適當。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲黃女照顧行動不便的劉男長達18年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

劉妻在判決書中主張，她是二戰結束時出生的傳統鄉下婦女，受到當時的價值觀、教育以及時代氛圍影響，對於花心不斷的丈夫，認為一輩子只能保持沉默，無法激烈反擊，雖然心中感到噁心，還是選擇隱忍，沒想到黃女在2004年間趁著夫妻倆分居之際，公然搬進丈夫家中同居，兩人同床共枕數年，黃女還把子女的戶籍遷到丈夫住處，嚴重破壞她的婚姻，因此決定提告求償100萬元。

而被指控為小三的黃女辯稱，她是透過友人介紹在2004年7、8月間認識劉男，當時劉男獨自一人居住，「他婚後花心不斷，在外交往多名女友，後來經營玻璃藝品生意，因為焊燒玻璃導致兩腿受傷，裝上義肢行動不便，他的妻子和家人卻不予理會、照顧，我同情他的遭遇，才會留下來照顧他，之後日久生情並開始同居。」

黃女說，劉男感謝她幫忙照顧日常生活起居，還陪伴到醫院看診，2008年間親自請人公證辦理死因贈與契約書，約定將名下房屋一半的持分遺贈給她，條件是要照顧劉男直到死亡為止，這件事情劉妻及其家人都知道，但並未阻止。

黃女提到，劉妻在住家一樓經營雜貨店，與劉男的住處僅相隔7、800公尺，她經常到雜貨店購物，也會稱呼劉妻為大姐，這些年來對方從未提出通姦告訴，可見早已寬恕丈夫與她同居這件事，「因為我全心全意照顧劉男，她才能無後顧之憂專心經營雜貨店。」

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲劉男婚後外遇不斷。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

對此，新竹地院法官認為，黃女承認與劉男日久生情進而同居，兩人的關係早已逾越普通朋友的一般社交行為，達到男女朋友交往行為，確實侵害劉妻配偶身分的法益，劉妻依法提告求償並無不妥。

法官接著指出，考量到劉男和妻子之所以會分居，是因為男方早年花心所致，與黃女無關；況且為了解決劉男後續的照顧問題，黃女還曾透過政府單位召開親屬會議，這些年來她也的確無怨無悔照顧男方長達18年。

法官說，劉妻經營雜貨店，年收入達46萬餘元，名下還有3筆不動產，而黃女近3年名下均無任何財產，衡量雙方經濟收入等因素差距，劉妻求償100萬元確實過高，最終酌減為10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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