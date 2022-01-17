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社會 社會焦點 保障人權

針灸刺破肺拖2小時害命　密醫罹癌「財產0元」還要賠485萬

記者黃翊婷／綜合報導

新竹葉姓密醫2020年5月間幫范姓婦人進行針灸，卻不小心刺破肺，引發氣胸、兩肺扁塌，加上誤判情勢，拖延2個小時才送醫，導致婦人呼吸衰竭而死，事後遭家屬求償1065萬餘元。在法院審理期間，他自曝罹患直腸癌，積蓄全部用來看病，只剩下一輛汽車，但最終仍被新竹地院裁定應賠償死者家屬485萬餘元，全案仍可上訴。

▲▼針灸。（圖／CFP）

▲葉男幫范姓婦人針灸，卻不慎鬧出人命。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決書中指出，葉男並未取得合法的醫師資格，仍在新竹縣從事醫療行為，2020年5月19日下午3時許幫范姓婦人針灸時，將針刺入胸腔，引發氣胸、兩肺扁塌，導致對方當場昏迷，他當下還因為誤判情勢，阻止其他人撥打119叫救護車，直到下午5時許才將人送到醫院，無奈已經來不及了。

范婦的丈夫、兒女不滿葉男延遲黃金救援時間，害她呼吸衰竭而亡，一氣之下提告求償醫療費用3031元、喪葬費用64萬7372元，以及精神慰撫金5人各200萬元，總計1065萬403元。

對於上述指控，葉男均坦承不諱，並表示對受害者及其家屬感到很抱歉，對於求償金額也沒有異議，但他因為罹患直腸癌，近年來身體虛弱到無法工作謀生，生活陷入困頓，實在沒有經濟能力賠償。

新竹地院法官認為，葉男的行為的確與范婦的死亡有因果關係，但他如今罹癌、貧困一事也是事實，經調查，目前無業的他先前為了治療罹患血癌的妻子已經花光積蓄，名下只剩下一輛汽車，財產總額為0元，考量到過失情節、違法程度，以及雙方的身分、經濟狀況等因素，最終判他應賠償死者家屬485萬餘元較為適當，全案仍可上訴。

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