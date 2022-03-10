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美估烏克蘭最終結局　他喊7字！揭俄軍有1點根本故意的

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯對烏克蘭的侵略行動進入第14天，外電報導，俄國正切斷有280萬人口的基輔基本物資補給。對此，美國國防情報局局長貝里爾認為，基輔在10天到14天內「應該會有些絕望」。名嘴謝寒冰表示，這估算還滿精準，「俄羅斯到現在對基輔沒斷水、斷電、斷通訊，我認為俄軍根本故意的。」

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）8日在眾院情報委員會聽證會上表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）把入侵烏克蘭視為「一場輸不起的戰爭」，因此不太可能被俄軍面臨的抵抗所挫折，甚至可能加倍努力阻止烏克蘭加入北約（NATO），在不考慮平民傷亡的情況下，升級衝突局勢。

▼在基輔的烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲▼ 在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

有外電報導，俄羅斯正切斷有280萬人口的基輔基本物資補給。對此，美國國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）表示，基輔的局勢可能會迅速惡化，「隨著供給被切斷，我會說，它（基輔）在10天到14天應該會有些絕望。」

對於美國情報單位的說法，謝寒冰9日在《正常發揮》政論節目表示，他個人覺得這估算還滿精準的。他提到，俄羅斯至今對基輔沒斷水、斷電、斷通訊，「我現在根本認為俄軍是故意的」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）這麼大嘴巴，「你就繼續去演吧」。

謝寒冰說，另外，俄軍這樣做還有一個好處，「澤倫斯基能夠每天這樣大嘴巴，每天都會報基輔的人民生活是怎樣，這表示我們俄羅斯沒有你們講得那麼不人道。」

▼澤倫斯基常透過直播，向外界公布最新消息。（圖／路透）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對歐盟視訊演說。（圖／路透）

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