iPhone SE 3搶攻萬元機市場！　「誰是CP王」規格大比拚一圖秒懂

▲iPhone SE3起價1萬3900元，是蘋果最平價的入門高CP值機種。（圖／取自蘋果官網）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果如外界預期在春季發表會上發布iPhone SE 3，起價1萬3900元，而iPhone SE系列向來是蘋果最平價的入門高CP值機種，ETtoday記者整理出安卓陣營中，與iPhone SE 3規格相近的幾款手機，其中包含三星 Galaxy A52s、Sony Xperia 10 III、OPPO Reno7和小米Xiaomi 11 Lite 5G NE一同做比較，提供想換機的民眾做參考。

▲手機規格表較，可點圖放大。（圖／記者吳珍儀製表）

螢幕與規格

五款手機的螢幕大小，主打小螢幕的iPhone SE 3最小，僅4.7吋；其餘四款中則是小米Xiaomi 11 Lite 5G NE的螢幕最大，有6.55吋。螢幕刷新率則是三星 Galaxy A52s最高，達到120Hz、其次為小米Xiaomi 11 Lite 5G NE和OPPO Reno7，達到90Hz螢幕刷新率。

規格部分，五款手機皆支援5G。iPhone SE 3採用與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片，略勝一籌；三星 Galaxy A52s、小米Xiaomi 11 Lite 5G NE同採用高通Snapdragon 778G處理器，效能與OPPO Reno7的MediaTek Dimensity 900旗鼓相當。

相機規格

主鏡頭部分，iPhone SE 3維持與前代相同的單顆鏡頭配置，規格為1200畫素／F1.8光圈；三星 Galaxy A52s鏡頭數量最多，共有4顆鏡頭（6400畫素 F1.8光圈/1200萬畫素F2.2光圈/500萬畫素 F2.4光圈）；其餘三款皆為3鏡頭配置，Sony Xperia 10 III（1200萬畫素F1.8光圈/800萬畫素F2.2光圈/800萬畫素F2.2光圈）、OPPO Reno7（6400萬畫素F1.7光圈/800萬畫素F2.2光圈/200萬畫素F2.4光圈）、小米11 Lite 5G NE（6400萬畫素F1.79光圈/800萬畫素F2.2光圈/500萬畫素F2.4光圈。

前置鏡頭則是三星Galaxy A52S、OPPOReno7畫素較高，達到3200萬畫素。

重量與防水

五款手機中iPhone SE 3和三星 Galaxy A52s防水等級為IP67，Sony Xperia 10 III則為IP65/IP68。重量以iPhone SE 3最輕，僅144公克，最重則是三星 Galaxy A52s，達到189公克。