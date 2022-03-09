　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北約秘書長警告：若俄羅斯攻擊烏克蘭補給線　視同攻擊北約

▲▼ 北約祕書長斯托騰伯格（Jens Stoltenberg）。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）8日警告，如果俄羅斯攻擊支援烏克蘭武器及彈藥的盟國補給線，將被視為提升東歐俄烏戰事的危險升級，觸發北大西洋公約第5條，「對北約領土、北約部隊、北約軍事力量的攻擊，那就是對北約的攻擊」。

加拿大廣播公司（CBC）引述史托騰柏格說法指出，「盟國正在幫助烏克蘭維護其自衛權，這是寫入聯合國憲章的，俄羅斯為入侵者、烏克蘭是在自衛，如果有任何針對北約國家、北約領土的攻擊，將觸發北大西洋公約第5條（對其中一成員國的攻擊，等同對所有30個成員國的攻擊）」。

史托騰柏格進一步提到，「我絕對相信普丁總統知道這點，我們正在排除任何誤算及誤解我們承諾捍衛每一寸北約領土的空間」。

烏克蘭過去2周一直受到俄軍無情砲火攻擊，美國及包括加拿大等盟友國始終爭分奪秒向烏克蘭運送武器及彈藥，這些來自西方國家的武器在波蘭等國家卸下，接著透過陸路運輸。部分美國情報界人士擔憂，俄國可能透過空襲或遠程火炮，切斷運至烏克蘭境內的武器。

史托騰柏格表示，烏克蘭境內補給線與境外補給線有明顯區別，「烏克蘭境內正在面臨一場戰爭，當然境內補給線可能遭受攻擊，但是對北約領土、北約部隊、北約軍事力量的攻擊，那就是對北約的攻擊」。

史托騰柏格也說，北約向俄羅斯傳達的訊息是，俄方必須結束戰事，將繼續支持烏克蘭，也將持續實施制裁措施。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
快訊／涉索賄680萬！　台西鄉長林芬瑩夫婦等4人收押
北約警告俄羅斯！攻擊烏克蘭補給線「視同攻擊北約」
軍人逼13歲少女肉償1億　「每禮拜讓我爽就放過妳」
台積電上班就不用教召？　工程師曝真相
快訊／台2線嚴重車禍！　1男1女噴飛重傷
台中媽14°C雨天丟小孩！　3歲女童躺「濕滑引擎蓋」掙扎
快訊／北市足跡曝！大安區「知名餐廳」中了　市府發細胞簡訊
大S才離婚又閃嫁！　鄉土劇男星嘆：要是有這樣女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲新南威爾斯州爆發水災！　總理：將頒布國家緊急狀態

烏議員痛哭懇求：拜登救救我的國家！　美憂引三次大戰拒設禁飛區

快沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」　得來速排800公尺變停車場

不斷更新／烏克蘭證實「俄同意停火」　蘇梅等地人道走廊持續開放

北約秘書長警告：若俄羅斯攻擊烏克蘭補給線　視同攻擊北約

真子夫妻傳動用「外交機密費」惹怒！日擬砸2億在紐約請保全

北韓船隻無端越線！　南韓軍方：已遣返船隻、7名人員

俄坦克車朝平民連續轟炸　老夫婦「身上炸出血洞」慘死畫面曝光

想當烏克蘭人？外長鬆口：來幫忙打仗就可以獲公民身分

「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

澳洲新南威爾斯州爆發水災！　總理：將頒布國家緊急狀態

烏議員痛哭懇求：拜登救救我的國家！　美憂引三次大戰拒設禁飛區

快沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」　得來速排800公尺變停車場

不斷更新／烏克蘭證實「俄同意停火」　蘇梅等地人道走廊持續開放

北約秘書長警告：若俄羅斯攻擊烏克蘭補給線　視同攻擊北約

真子夫妻傳動用「外交機密費」惹怒！日擬砸2億在紐約請保全

北韓船隻無端越線！　南韓軍方：已遣返船隻、7名人員

俄坦克車朝平民連續轟炸　老夫婦「身上炸出血洞」慘死畫面曝光

想當烏克蘭人？外長鬆口：來幫忙打仗就可以獲公民身分

「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰

林子豪、姚雨翔關鍵串連　統一8投聯手完封中信

小一考題「有幾人在排隊」　侯昌明讀完翻白眼：這能幫助孩子嗎？

抹茶控必吃！全聯聯名中村藤吉抹茶名店　8款漸層甜點海外首推

曾2年搬4次家！學霸校花堅持婚前有自己房：老公家屋再多也是他的

醉男救護車上發酒瘋！救護員遭國罵毆打…警大外割壓制

地方大橘端坐宅急便車頂監工　「喵不對圖」網笑：換老闆了？

林錫耀「國民黨不斷操作303大停電」：導致多數民眾誤認是缺電

限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」

澳洲新南威爾斯州爆發水災！　總理：將頒布國家緊急狀態

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

澤倫斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

普丁把侵烏視為「輸不起的戰爭」

普丁在「這情況下」恐動用核武

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」

巨乳女黑手私照曝！　「狂露半球」引暴動

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

媽媽被炸成碎片　6歲女童脫水孤獨死

俄前「最美檢察長」赴前線　富商懸賞抓人

俄中尉「護送烏女逃難」遭同袍射死

即／烏克蘭證實「俄同意停火」

蘋果發表會登場　庫克「1方法」暗挺烏克蘭！

英美禁俄石油　4個QA一次看懂　

更多熱門

相關新聞

南韓軍方：已遣返越線北韓船隻、7名人員

南韓軍方：已遣返越線北韓船隻、7名人員

北韓（朝鮮）一艘警備艇昨（8）日上午在西海（黃海）白翎島附近追捕船隻的過程中，同時跟著越過北方界線（NLL），遭到南韓海軍實施「警告射擊」擊退，南韓在捕獲北韓船隻後，針對船上7人進行調查。稍早南韓軍方證實，已遣返船隻上的7名北韓人士。

「加拿大神狙」入境烏克蘭抗俄

「加拿大神狙」入境烏克蘭抗俄

俄前「最美檢察長」赴前線　富商懸賞抓人

俄前「最美檢察長」赴前線　富商懸賞抓人

烏克蘭人道走廊再開　拚12小時撤離平民

烏克蘭人道走廊再開　拚12小時撤離平民

英美禁運俄國石油！楊永明：制裁是雙面刃

英美禁運俄國石油！楊永明：制裁是雙面刃

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武北約Jens Stoltenberg

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

謝和弦「不能輸大S」！

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面