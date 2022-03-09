北約秘書長警告：若俄羅斯攻擊烏克蘭補給線　視同攻擊北約

▲北約秘書長史托騰柏格。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）8日警告，如果俄羅斯攻擊支援烏克蘭武器及彈藥的盟國補給線，將被視為提升東歐俄烏戰事的危險升級，觸發北大西洋公約第5條，「對北約領土、北約部隊、北約軍事力量的攻擊，那就是對北約的攻擊」。

加拿大廣播公司（CBC）引述史托騰柏格說法指出，「盟國正在幫助烏克蘭維護其自衛權，這是寫入聯合國憲章的，俄羅斯為入侵者、烏克蘭是在自衛，如果有任何針對北約國家、北約領土的攻擊，將觸發北大西洋公約第5條（對其中一成員國的攻擊，等同對所有30個成員國的攻擊）」。

史托騰柏格進一步提到，「我絕對相信普丁總統知道這點，我們正在排除任何誤算及誤解我們承諾捍衛每一寸北約領土的空間」。

烏克蘭過去2周一直受到俄軍無情砲火攻擊，美國及包括加拿大等盟友國始終爭分奪秒向烏克蘭運送武器及彈藥，這些來自西方國家的武器在波蘭等國家卸下，接著透過陸路運輸。部分美國情報界人士擔憂，俄國可能透過空襲或遠程火炮，切斷運至烏克蘭境內的武器。

史托騰柏格表示，烏克蘭境內補給線與境外補給線有明顯區別，「烏克蘭境內正在面臨一場戰爭，當然境內補給線可能遭受攻擊，但是對北約領土、北約部隊、北約軍事力量的攻擊，那就是對北約的攻擊」。

史托騰柏格也說，北約向俄羅斯傳達的訊息是，俄方必須結束戰事，將繼續支持烏克蘭，也將持續實施制裁措施。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》